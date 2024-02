Carlos Ortiz asegura que bloquean a los mejores golfistas del mundo ante la llegada de los Juegos Olímpicos

Para el golfista mexicano Carlos Ortiz, el tema del Ranking Mundial y el bloqueo a jugadores de LIV para impedir su participación en los principales torneos resulta un tema complicado, pues él considera que para eventos como los Majors y los Juegos Olímpicos los fanáticos merecen un buen espectáculo viendo a los mejores jugadores del mundo.

"Ahorita, hay muchas cosas que nos están bloqueando, por cómo están las cosas. Pero al final de cuentas es tonto, porque unos Juegos Olímpicos deberían querer tener a los mejores jugadores, no nada más a los jugadores que se alinean con la visión de una empresa gringa. Que eso es lo que está pasando", dijo tajante el jugador de Guadalajara.

Luego de casi una década en el circuito del PGA Tour, el tapatío decidió cambiar a LIV Golf en el 2022, y aunque el ambiente, sus resultados y su situación económica mejoraron, el pleito que tienen ambas giras.

"Poco a poco está cambiando el escenario y la opinión de la gente y ojalá sea tiempo para que nos den la oportunidad de tener una oportunidad de calificar, que ni siquiera no están dando”, agregó.

El jugador aseguró que está tranquilo, pues sabe que lo que está pasando son factores externos, y aunque lo afectan, él sigue trabajando para encontrar la manera de estar listo en caso de que se abra una oportunidad.

"Lo único que puedo hacer, es controlar lo que yo estoy haciendo. Eso es también es parte de la vida, no siempre las cosas se van a dar como uno quiere. Lo que puedo controlar es cómo reacciono eso y yo estoy tratando de hacerlo de la mejor manera”.

Con 32 años de edad, y con las posibilidades de longevidad que le da su deporte, Ortiz no se casa con la idea de ir a París 2024, pues espera que las cosas puedan llegar a un acuerdo en algún momento.

“Si no se pueden hay más Juegos Olímpicos. Al final de cuentas, es algo que yo traigo, una espinita y que le tenía desde de Japón, pero confío que se va a dar, se va a dar y si no no pasa nada, ya habrá otros”, finalizó.

DRV