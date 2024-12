Alcaldía Álvaro Obregón suma esfuerzos por la equidad y contra la violencia de género

La Alcaldía Álvaro Obregón llevó a cabo el foro "Nuestros Derechos", espacio para reflexionar y hacer consciencia sobre la importancia de erradicar los diferentes tipos de violencia contra la mujer.

“Es crucial que reconozcamos las desigualdades que enfrentamos las mujeres como primer paso para buscar soluciones efectivas. En una sociedad como la nuestra, el involucramiento público no solo es deseable, sino esencial para garantizar que las voces de las mujeres sean escuchadas y respetadas", indicó Marisa Hernández Juliá, quien funge como enlace de la sociedad civil con la Alcaldía.

A su vez, manifestó que hablar de lo derechos de las mujeres implica reconocer nuestra realidad en México:

Y agregó que "hay formas menos visibles de violencia que se ejercen de forma cotidiana”.

Para Daptnhe Cuevas Ortiz, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, la lucha por la equidad y la no violencia es tarea de todas y todos, por lo que los hombres deben asumir su responsabilidad con el aprendizaje e interiorización de nuevas masculinidades.

“Esta conmemoración tiene su origen en 1960, cuando las hermanas Mirabal articulaban el movimiento social contra el dictador dominicano, ellas fueron descubiertas y asesinadas. La ONU retoma ese hecho y decreta que se debe conmemorar no un solo día, sino varios días de lucha, que desembocan el 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, está comprometida con esta lucha y recientemente anunció 25 acciones estratégicas para combatir todas las formas de violencia hacia las mujeres”, señaló la Secretaria.

Para la activista Jimena Vilchis, la lucha empieza desde casa, por lo que es necesario erradicar los roles de género y crear familias en las que todos participen en labores de cuidado y de arreglo de la casa.

Para la activista Violeta Zarco, quien ha dedicado su vida a estudiar el enfoque de género, uno de los mayores retos se encuentra en la formación académica de niñas y jóvenes, quienes enfrentan estigmas cuando deciden dedicarse a profesiones como las ingenierías, las ciencias o las matemáticas.

La actriz Susana González destacó la importancia de que las mujeres cuenten con seguridad económica que les permita tener independencia ante casos de maltrato o violencia.

“Les comparto que además de ser actriz he emprendido gracias a mi inquietud e interés por el uso de botánica en la belleza. He estado en bazares y he motivado a las mujeres a que desarrollen su espíritu emprendedor para mejorar la economía de sus familias, para que se empoderen y tengan confianza y seguridad económica”, relató.