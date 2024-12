La vida que nos contó Cristina Pacheco

En medio del trajín diario que el periodismo exige, Cristina Pacheco (1941-2023) iba maquinando la historia que ritualmente escribiría cada sábado, durante los últimos 30 años. “Era una persona muy disciplinada, trabajaba muchísimo, se preparaba mucho para el programa “Aquí nos tocó vivir”, para “Conversando”, y toda la semana iba elaborando el tema que iba a tratar en su cuento. Si podía, adelantaba, pero el sábado dedicaba todo el día a terminarlo”, recuerda su hija Laura Emilia Pacheco.



A un año de la partida de su madre, a la editora y traductora le ha tocado compilar una parte de ese torrente literario que la periodista ya planeaba antologar: “El tiempo no le dio porque tenía muchísimo trabajo y consideré que era bonito, no voy a decir que era mi obligación ni nada, pero que era bonito terminar algo que ella hubiera querido terminar”. Así, conformó un libro de más de 600 páginas, en el que se incluyen casi 200 relatos, con el mismo título con el que se publicaron en un periódico de circulación nacional: “Mar de historias” (Tusquets, 2024).



De lo escrito semanalmente en La Jornada por Cristina Pacheco, dice Laura Emilia, podrían completarse tres libros más, pero para el volumen consideró que debía iniciar con un texto (‘El eterno viajero’) “que ella escribió cuando murió mi papá (José Emilio Pacheco), en 2014, y terminar con uno de los últimos, ya muy cercano a su fallecimiento (‘Adiós, niñitos, adiós’).



“Podría hacer tres antologías más porque son muchos materiales, pero traté de que quedaran representados los temas que a ella más le importaban: la infancia, el maltrato a la infancia; el maltrato a las mujeres en las relaciones personales, en el trabajo, entre nosotras y a nosotras mismas; y un tema que a ella le parecía fundamental que es cómo maltratamos y borramos a los viejos, no a los adultos mayores, nada de esas frases rimbombantes, a los viejos”, cuenta.

El “Mar de historias” de Cristina Pacheco surca entre edificios y concreto, la ciudad es otro de sus protagonistas: “La ciudad era su gran amor, al llegar de Guanajuato a la ciudad encontró aquí la posibilidad de aprender. Todo le fascinaba, aquí pudo aprender, ir a la escuela, ir a la preparatoria, a la universidad, conocer a Vasconcelos, a quien le escribió una carta muy dura y él le contestó. Mamá siempre fue de armas tomar, muy aguerrida, y la ciudad era la posibilidad de todo, de mejorar, de encontrar un trabajo, de encontrar el amor, de encontrar maneras de ganarse la vida”.



Laura Emilia dice que los textos de su madre estaban muy bien escritos, sólo hubo que corregir una o dos erratas de dedo. Pero al pensar nuevamente en el resto de lo que queda por compilar le viene a la mente el trabajo que eso implica; por lo pronto quiere recoger en un volumen lo que Pacheco escribió sobre el terremoto de 1985: “El próximo año se cumplen 40 años ya”, se le recuerda. “¿40 años ya?, ¡hay no me digas eso!”, responde y entonces rememora esos años cuando la tierra se movió y su madre estuvo ahí para contarlo.

Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941.

Durante más de 40 años encabezó el programa televisivo "Aquí nos tocó vivir".

La periodista falleció hace un año, el 21 de diciembre de 2023.

