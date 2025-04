¿Qué alumnos de la SEP podrían tener clases los sábados y domingos? Esto se sabe

Durante los últimos días, cientos de padres de familia y alumnos de educación básica han recurrido a las plataformas digitales para cuestionarse si es verdad que la Secretaría de Educación Pública (SEP), pretende extender su horario y comenzar a dar clases durante los sábados y domingos, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial que existe en torno a este tema.

Como bien se sabe, actualmente, las clases en el nivel básico en México son de lunes a viernes, ya sea en horario matutino o vespertino, por lo que la posibilidad de que se extiendan los días de clases a sábados y domingos es una noticia que ha generado todo tipo de opiniones entre la comunidad estudiantil, los padres de familia y entre el propio magisterio debido a todas las implicaciones que conllevaría ejecutar este proyecto.

La ampliación de los días de clases de la SEP ha generado todo tipo de opiniones entre los alumnos del nivel básico y padres de familia. Foto: Cuartoscuro

¿Qué alumnos de la SEP tendrían clases los sábados y domingos?

Los alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tendrían clases los sábados y domingos serían todos aquellos inscritos en algún kínder, primaria o secundaria pública o privada que esté ubicada dentro del territorio perteneciente a la Ciudad de México, sin embargo, es importante aclarar que, hasta ahora, esta medida, solo es una iniciativa de Clara Brugada, la actual Jefa de Gobierno capitalina.

Es importante señalar que, de acuerdo con las declaraciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a los alumnos que acudan a clases los sábados y domingos se les impartirán clases enfocadas en el deporte, la ciencia y la cultura, además destacó que se realizarían distintas actividades lúdicas y se impartirían clases de música.

Clara Brugada enfatizó que esta medida tiene como objetivo apoyar a a los padres y madres de familia que trabajan durante los fines de semana y no tienen con quién dejar a sus hijos, por lo que de esta manera los estudiantes estarían seguros y comenzarían a desarrollarse en distintos campos que sean de su interés, no obstante, es importante reiterar que todavía no hay una fecha definida para la entrada en vigor de este proyecto.

Las clases en sábados y domingos para alumnos del nivel básico es una iniciativa de las autoridades gubernamentales de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Estas son las fechas clave de la SEP para el cierre del ciclo escolar 2024-2025

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante abril los alumnos de educación básica de todo el territorio nacional podrán disfrutar de un periodo vacacional que iniciará el lunes 14 de abril y se extenderá hasta el viernes 25 de abril, por lo que, si se toman en cuenta los fines de semana de dicho periodo, serán un total de 16 días continuos de descanso.

Por otra parte, se informó que durante mayo se suspenderán las clases el jueves 1 por el Día del Trabajo, el lunes 5 en conmemoración de la Batalla de Puebla, el jueves 15 por el Día del Maestro y el jueves 30 por el Consejo Técnico Escolar.

En junio solo se suspenderán las clases en el nivel básico el viernes 27 por el Consejo Técnico Escolar y para julio no habrá clases el viernes 11 por el registro de calificaciones y será el miércoles 16 cuando culmine de manera oficial el ciclo escolar 2024-2025.