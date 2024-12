Eduardo Ramírez despliega a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para pacificar a la sierra de Chiapas

Al dar el banderazo de salida a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en el municipio de Motozintla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo que en la Nueva ERA el gobierno no es ausente, sino una autoridad con decisión y voluntad política para hacer valer la ley y recuperar la paz en la Sierra y en todo Chiapas.

"Nos preguntaron si no teníamos miedo, porque empezamos con todo, y les contestamos: amamos tanto a Chiapas que se nos olvidó tener miedo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, priorizando el tema de seguridad, porque es lo que quiere el pueblo: paz. Y así lo haremos aunque tengamos que gastarnos todo el presupuesto, pero la paz volverá a regresar a nuestro estado”, apuntó.

Al subrayar que con esta estrategia también se recuperará la productividad de esta importante región que padeció el abandono del gobierno, el mandatario estatal convocó a las y los habitantes a la unidad, a no sumarse a esas organizaciones que se han convertido en pandillas, a denunciar y tener confianza en sus autoridades. "Agradezco porque ya no se están sometiendo, esta no es su lucha, es nuestra lucha para pacificar la Sierra y Chiapas”, agregó.

Ramírez Aguilar sostuvo que en la entidad hay un gobierno legitimado por la gente, y advirtió a las y los presidentes municipales que se aplicará la ley a quien se preste a dar “moches” a la delincuencia, “se los digo con mucha certeza, porque esos tiempos en los que hacían lo que querían ya se acabaron”, enfatizó.

En esta región se establecerán una subsecretaría de gobierno, informa Ramírez Aguilar

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, priorizando el tema de seguridad, porque es lo que quiere el pueblo: paz", enfatizó Ramírez Aguilar. FOTO: X /@ramirezlalo_

En este marco, el gobernador anunció que, aunado al gran despliegue de elementos de seguridad pública, en esta región se establecerán una subsecretaría de gobierno y una nueva fiscalía de distrito con ministerios públicos y atención de denuncias anónimas, pues el objetivo es restaurar la paz, para poder dar plena atención a otros temas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que esta acción refleja el compromiso de un gobierno democrático que está poniendo orden y dando esperanza de paz a un pueblo que “estaba solo a su propia suerte”.

Ramírez Aguilar advirtió a las y los presidentes municipales que se aplicará la ley a quien se preste a dar “moches” a la delincuencia. FOTO: Especial

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, detalló que en esta región se quedarán de manera permanente un total de 100 elementos de la FRIP, 50 elementos de la Policía Estatal Preventiva de la SSP y dos vehículos tácticos ligeros blindados, que estarán resguardando la seguridad del pueblo.

Desde Motozintla, en el banderazo de salida de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. A pocas horas de cerrar el año, quiero expresar mi compromiso con la Sierra Madre de Chiapas. Mi gobierno se compromete a no ser ausente en la Sierra, ya que la delincuencia se apoderó de estos… pic.twitter.com/uPIWppm4QI — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) December 30, 2024

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, reiteró que el compromiso de trabajar de manera coordinada para dar cumplimiento a dos máximas de este gobierno, cero corrupción y cero impunidad, está dando resultados, muestra de ello es que, en menos de un mes, se han sometido a investigación a más de 100 policías corruptos, por estar coludidos con grupos criminales.

El alcalde de Motozintla, Alfonso Meza Pivaral, aseguró que este día marca el inicio del punto de partida a esa paz que por mucho tiempo se ha anhelado en la región Sierra. “Nos llena de satisfacción y agradecimiento recibir a este grupo de buenos hombres y mujeres quienes encabezan la FRIP”.

Respecto al operativo llevado a cabo en la región Frailesca, el Gabinete de Seguridad me informa que han sido liberadas las vías de comunicación. Gracias a la ayuda del pueblo, que de manera consciente facilitó las operaciones, se han obtenido buenos resultados, cuatro detenidos,… pic.twitter.com/v0xzEOYqWN — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) December 29, 2024

Sigue leyendo:

El Heraldo de México: Líder indiscutible de las noticias en México por octavo mes en 2024

Migrantes “revientan” oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula