Eduardo Ramírez presenta la arenga de los Pakales, reforzarán la seguridad en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó la arenga de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), cuyo lema es "¡Vencer o Morir!" a través de su cuenta de X @ramirezlalo_ donde también compartió un video con imágenes de los integrantes.

Los Pakales son un cuerpo especial diseñado para combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía y que al momento cuenta con 500 integrantes provenientes de distintas fuerzas armadas del país, sus acciones están encaminadas a pacificar el estado.

Arenga de los Pakales.

Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)

Fuerza de Reacción Inmediata Pakal refuerza seguridad en Chiapas

"Arenga de los Pakales. Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) ¡Vencer o Morir!", escribió el mandatario Eduardo Rampirez Aguilar en su cuenta X y compartió una grabación de un minuto y 12 segundos de duración con imágenes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

"Con la furia de un jaguar y la astucia del pegaso resurgieron los Pakales como Fuerzas Especiales, recibe patria mía nuestra lealtad, recibe patria mía, no soy policía yo soy especial, me gusta el combate, también disparar, estoy entrenado y soy muy capaz, con liderazgo de un fuerte jaguar al pueblo de Chiapas, la paz restaurar, aunque mi vida tenga que ofrendar desde las alturas, me gusta volar, con un gran pegaso el cielo surcar, escalo montañas y se rapelear, yo pasó la pista también sé nadar, cruzó la laguna, también sé bucear, si existe un herido lo puedo curar, unidos podemos hacer mucho más, pues nunca dejamos a un hombre Pakal, seguir combatiendo también patrullar, somos diferentes a todos los demás, corriendo y cantando vamos a llegar, gritando orgulloso yo soy un Pakal, Fuerzas Pakal, fuerza de reacción, vencer o morir", se escucha en el video.

