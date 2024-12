"Vamos a regresar la paz a Chiapas”, afirma Eduardo Ramírez durante el Día de la y el Policía

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció por primera vez que la población de las regiones Sierra, Fronteriza y Frailesca es obligada por el crimen organizado a participar en bloqueos, por lo que aseguró “vamos a hacernos presentes en los lugares donde se atacan las vías de comunicación y vamos a actuar con todo el peso de la ley".

Durante el mensaje emitido en el marco de la celebración del Día de la y el Policía, el mandatario dijo “ya basta, ya basta de utilizar a mujeres, a niños, adultos mayores, a hombres inocentes como rehenes para encubrir actividades ilícitas”, debido a que estos conflictos y enfrentamientos, no es una lucha del pueblo sino del crimen organizado.

“Vamos a establecer la estrategia para entrar y sé que vamos a tener, porque así nos lo han demostrado, el acompañamiento de nuestras fuerzas armadas. Vamos a ir al rescate de esos pueblos, vamos a ir y llegaremos para tomar control de las cabeceras. Sí habrá momentos y quizás horas difíciles, sí habrá momentos de riesgo, sí hay riesgo para nosotros, pero les aseguro que hay más riesgo para ellos, porque a nosotros nos asiste la ley, nos asiste la reforma histórica”, aseveró.

La población de las tres regiones donde el crimen organizado se disputa el territorio con mayor fuerza solo tiene dos caminos, afirmó el gobernador, “resignarse a vivir bajo el sometimiento de grupos delincuenciales o asumir una actitud rebelde en busca de paz y justicia”, como consecuencia de que “nuestros mandos de las policías estatales estaban al servicio de la delincuencia, pero eso ya se acabó”.

Hasta ahora la violencia generada por las organizaciones criminales en Chiapas, han provocado que miles de personas abandonen sus hogares y su historia, como el grupo de pobladores de Amatenango de la Frontera quienes huyeron al país vecino de Guatemala para refugiarse de los enfrentamientos, además de las decenas de desapariciones que se han registrado en los últimos tres años y que también se suman las ejecuciones

“Me duele mucho, me lastima y me ofende las desapariciones de personas. Ya no quiero que haya familiares desaparecidos en sus comunidades o en sus colonias, queremos que sus caminos vuelvan a ser libres, queremos que nuestros campesinos, que los agricultores regresen a sus tierras a cuidar a sus parcelas, que regresen a cuidar sus trabajadores, sus milpas, que vayan a cuidar a sus animales y no estén bajo el temor de que si no van a hacer el bloqueo serán multados, serán tableados y lo que es peor a veces hasta asesinados. Llegó la hora y llegó el momento”, expuso.