Migrantes “revientan” oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula

Cientos de migrantes saturaron este lunes las oficinas de regulación, del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Tapachula, Chiapas, en busca de permisos de tránsito por México para llevar a sus citas del CBP One en distintos puertos fronterizos de la frontera norte. Más de mil migrantes “reventaron” el servicio de atención del Inami.

Ante la desesperación de los solicitantes por obtener tránsito seguro a través de autobuses que el gobierno mexicano concede a quienes salieron aprobados en las citas para solicitar asilo al gobierno estadounidense.

Marcela Santos, proveniente de Honduras, señaló que están contrarreloj debido a que fueron secuestrados en los límites de Tapachula y Suchiate y liberados apenas el pasado sábado, por lo que ahora temen perder su cita de solicitud de asilo programada para el próximo 7 de enero, en el puerto de San Isidro.

A escasos días de que Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos, cientos de extranjeros luchan por obtener un permiso. Otros cientos permanecen sin poder obtener aún la cita del CBP one, lo que complica su arribo a la frontera norte. Delia Arriaga, nativa de Venezuela, no pierde las esperanzas de obtener la aprobación de cita. Aunque sabe que al llegar al poder Trump puede complicarse su viaje, confía en que llegará con sus dos hijas a Estados Unidos.

“Somos bastantes los que aún no tenemos cita pero confiamos que la conseguiremos. Ya lo intentamos en caravana y no funcionó porque esa caminata no todos la aguantamos”, sostuvo.