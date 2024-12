Exigen justicia para María, mujer agredida con cazo de aceite hirviendo en Veracruz

La señora María Guadalupe Ramírez Anell sufrió quemaduras de primero y segundo grado en el brazo derecho y piernas, debido a que otra mujer le arrojó una cacerola con aceite hirviendo en una colonia popular de la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Su familia protestó frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia en el caso.

A través de las redes sociales se viralizó un video donde se observa el momento de la agresión, la cual se originó supuestamente porque la comerciante de antojitos tradicionales no dividió la cuenta de los comensales. Esto sucedió en el negocio “Antojitos Rinconada", ubicado sobre la avenida Atenas Veracruzana, de la colonia Revolución, la tarde de ayer domingo 29 de diciembre.

Con una pancarta en sus manos, Marissa Domínguez Ramírez, hija de la cocinera, denunció que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) se negó a detener a la presunta agresora, a quien identificaron como Aleth Adamaris Padilla Aburto.

“Justicia para María Guadalupe Ramírez”, se leía en la cartulina que sostuvo en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, sobre las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa.

La mujer agredida con aceite paga 9,000 pesos en curaciones

La joven declaró a medios de comunicación que su madre se recupera de las heridas en su vivienda, pero con una deuda de 9 mil pesos por concepto de los gastos hospitalarios. Por tal motivo, exigen a la agresora que se haga responsable de sus actos.

“Ayer hablé a la policía porque nos dieron la dirección, fueron los policías y me dijeron que no podían hacer nada, que tenía que levantar una acta en Ministerio Público, fui a levantar el acta y estoy en espera de que nos den el día para que mi mamá rinda su declaración. La mayor quemadura fue en el brazo, una quemadura de segundo grado, en el hospital le reventaron las llagas y le hicieron un lavado”, detalló.

La hija de María negó que su familia busque dinero. Lo único que quieren es que haya justicia en este caso y que la agresora pague por lo que le hizo a su madre, quien tuvo que dejar de trabajar por las heridas que le ocasionaron.

La agresora escapó en un taxi

“Yo no pido dinero, no quiero que me paguen el dinero, lo que pido es que paguen, no es la manera, si el aceite hubiera estado mucho más caliente, las heridas hubieran sido mayores. La Fiscalía me dijo que me van a dar todo el apoyo, espero que así sea, para que sea más rápido. Les pido que esto no se quede impune”, agregó.

Cabe recordar que la agresora iba acompañada de otras personas. Fue alcanzada por los empleados del negocio de comida sobre la calle Antón de Alaminos, pero lograron huir tras subir a un taxi. Los comensales y el mismo personal solicitaron el apoyo de los paramédicos y de los elementos de seguridad. La mujer fue atendida en un hospital, pero la agresión continúa impune.

