SENER y CFE informan sobre obras de electrificación para comunidades indígenas

En cumplimiento a la instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se llevó a cabo una reunión de trabajo con pueblos originarios, en referencia al Plan de Justicia para los pueblos O’dam-Aúdam, Wixárika y Meshikan donde se abordaron los avances del programa de electrificación para Durango.

En la reunión participaron 23 autoridades tradicionales y comisariados de bienes comunales, así como servidores públicos de la Secretaría de Energía (SENER), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), del gobierno del estado y de la presidencia municipal de El Mezquital.

Durante el encuentro, se destacó que entre 2018 y 2024 se realizaron obras de electrificación para el pueblo O’dam en 190 poblaciones, beneficiando a 14,382 personas; para el pueblo Wixárika se realizaron obras en 43 poblaciones, para 2,687 beneficiarios y para el pueblo Meshikan se benefició a 7,635 personas de 171 poblaciones. En total, fueron beneficiadas 24,704 personas en 404 poblaciones.

“El programa de desarrollo de la Presidenta parte del concepto de Prosperidad Compartida, nosotros estamos convencidos de que, si no hay bienestar en los pueblos indígenas, si no hay bienestar en las comunidades, no hay bienestar en el país; Nuestra idea no es solo electrificar, sino darle seguimiento y supervisar el servicio”, destacó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.