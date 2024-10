Con reforma constitucional no se toca el sistema de pesos y contrapesos: Olga Sánchez Cordero

La diputada de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, aseguró que con la reforma al poder judicial no se está tocando el sistema de pesos y contrapesos, y aclaró que lo que implica esta reforma son 3 cambios sustanciales: la disminución de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -de 11 a 9-, en la desaparición del consejo de la judicatura y la creación de un tribunal de disciplina, así como la elección de jueces a través de un proceso de selección.

Así lo declaró en entrevista con Óscar mario Beteta en Heraldo Radio, en donde destacó que nunca en su historia personal ni en su trayectoria profesional había visto resoluciones de jueces de distrito y del poder judicial invadiendo francamente y contundentemente la esfera de atribuciones del poder legislativo.

Al ser cuestionada sobre el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, quien propone invalidar parte de la Reforma Judicial, la legisladora agregó:

"No había visto lo que están haciendo los jueces de distrito, quienes empezaron a conceder suspensiones con efecto generales de leyes generales: anulaban el trabajo legislativo de todo el Congreso de la Unión y estas suspensiones podrían ser hasta transexenales, entonces ¿para qué pides ahí una anulación total de las atribuciones del poder legislativo?", se cuestionó la legisladora.

Ministros invadieron esfera de competencia del Congreso de la Unión

A su vez, la exsecretaria de Gobernación agregó que de esta manera los magistrados invadieron su esfera de competencia por leyes que eran contrarias a una cosmovisión no nacionalista:

"Claro que llegamos (al Gobierno) con una concepción y un proyecto nacionalista, como lo planteó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que lo ha continuado la presidenta Claudia Sheinbaum; por eso estamos expidiendo leyes adecuadas a nuestro proyecto de nación.

Y recordó cómo el expresidente Enrique Peña Nieto expidió leyes con su visión de país, la cual destacó Sánchez Cordero, era una visión privatizadora. "Pero como no les está gustando que expidamos leyes con el proyecto de nación que estamos abanderando, se entrometieron en ajustar atribuciones que corresponden al poder Legislativo", acotó.

Aseguró que lo único que está haciendo la reforma constitucional es constitucionalizar un aspecto que ya estaba en la ley de amparo, por una parte, la cual se modificó en 2013 para blindar las reformas constitucionales privatizadoras del expresidente Peña Nieto y se reformó.

"No procede la revisión constitucional sobre reformas constitucionales": Sánchez Cordero

Por ello, continuó la diputada morenista, "no procede la revisión constitucional sobre reformas constitucionales, el amparo no procede. Y la controversia y la acción de constitucionalidad, en la primera del orden reformador de la constitución, no es un sujeto pasivo para ser demandado, entonces se descarta la controversia."

Finalmente destacó que de ninguna manera se está hablando del tema de derechos humanos con esta reforma porque el artículo primero queda igual.

"Cada Gobierno y cada Estado tiene su forma de designación de jueces y magistrados, son distintas maneras, métodos y formas de designación de jueces y magistrados. Entonces, aquí el Estado volvió a tener las riendas de las principales áreas y no se dejaron a las leyes del mercado", puntualizó.

