Ridícula la intención de Morena de no reconocer renuncia de ministros: PAN

De “ridícula” calificó Noemí Luna, coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN) la idea de Morena de no aceptar la renuncia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con tal de no entregarles su Haber de retiro.

Tras señalar que por ellos, no acompañarán la simulación que conllevan las Reformas al Poder Judicial, en entrevista, Luna Ayala confió en que este amago no se cumplirá, toda vez que tampoco exigen que los ex ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, siguen cobrando en la Corte,.

“Es una ridiculez más, aparte de su narrativa perversa; de concretarse sería un atentado contra los derechos laborales de los ministros, y lo digo con toda claridad, como Zaldívar como Sánchez Cordero no renuncian a su pensión como ex ministros. Creo que es un amago que no podrán cumplir”, expresó.

Sobre las palabras del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló en tribuna que insistió a la oposición para que presentarán propuesta de integración del Comité de Evaluación, Berenice Luna expuso que no lo hicieron presuntamente porque los iban a ser partícipes “porque era un supuesto que nos pudieran otorgar una de las cinco posiciones y nos obligarían a convalidar el acto que es una simulación y que es reprobable”.

Destacó que para dimensionar “el daño que han hecho a la Constitución Mexicana” de 1917 a la fecha la Carta Magna ha sufrido 801 reformas en un siglo, pero en menos de dos meses ya se reformaron 30 artículos constitucionales del paquete de propuestas que envió Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso cuando decimos que Morena es la dictadura, no estamos exagerando, este es el camino a la dictadura”, dijo.

Resaltó que la venganza es el principal móvil e lo que realizan los integrantes del partido oficialista, argumentando los excesos que se dan en el Poder Judicial, cuando ni siquiera se ejerce el 1% del presupuesto federal, mientras que, en la administración pública federal, si se dan esos excesos y actos de corrupción como el que se dio en Segalmex.

La Reforma Judicial se aprobó en medio de polémicas y posturas diferentes

