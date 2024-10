Renuncian ministros de la SCJN: inicia Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentarán su renuncia este martes 29 de octubre ya que no participarán en las elecciones del próximo año para continuar en el cargo. El primer ministro en presentar su renuncia fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aunque se espera que continúe en el cargo hasta el próximo mes de agosto de 2025.

La información fue adelantada por el periodista Alfredo González, quien compartió - en sus redes sociales - la misiva con la que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció que su renuncia a la SCJN. En el documento oficial, el ministro expresó que no se considera un "candidato adecuado" para un puesto que dependerá de la elección popular, pese a estar calificado para la judicatura y para resguardar los derechos de la población mexicana.

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anuncia su renuncia a la SCJN

"Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor - para la que me siento más apto - donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan", escribió el ministro en su carta.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena agregó que presenta su renuncia en los plazos establecidos, siendo fiel a los principios constitucionales: "renuncio, no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre", añadió.

Ministros de la SCJN que no participarán en las elecciones

La ministra presidenta de la SCJN no participará en las elecciones de 2025. Foto: archivo.

Los y las ministras que renunciaron y no participarán en las próximas elecciones de 2025 son: Norma Piña, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales. De tal forma que las únicas ministras que estarán presentes en la boleta del año entrante son: Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz.

La noticia sobe la renuncia de los ministros se dio a conocer en medio del fuerte debate en torno a la Reforma Judicial, la cual planea que los y las mexicanas voten el próximo 2025 para elegir mil 600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito. Además, también se plantea que el número de ministros en la SCJN pase de 11 a nueve, reduciendo dos plazas.

Además se plantea que ningún ministro, magistrado o juez tenga un salario mayor al del presidente de la República. En este sentido, los ministros que no deseen participar en las elecciones del próximo año abandonarán el cargo en agosto de 2025. En el caso de las ministras que sí participarán, ellas estarán presentes en la boleta electoral y su permanencia en la SCJN dependerá de la cantidad de votos que obtengan en las urnas.

No es renuncia, dice Fernández Noroña

La información se confirmó desde el lunes 28 de octubre. Foto: @fernandeznorona

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, aclaró que no se trata de una renuncia masiva por parte de los ministros de la SCJN, sino que ellos están declinando a participar en las elecciones del próximo 2025: "No hay tal renuncia en masa de los ministros y ministras de la SCJN. Están declinando a participar (en las elecciones)", dijo el senador en sus redes sociales oficiales. Agregó que los ministros permanecerán en el cargo hasta agosto de 2025, salvo una excepción, quien abandonará el cargo en el mes de noviembre.

"Permanecerán en el cargo hasta agosto de 2025, salvo una excepción que es un mandato que culmina en breve, el 30 de noviembre para ser preciso", sentenció Fernández Noroña en su cuenta de X, antes Twitter. Hasta ahora, se desconoce quién será la persona que dejará el cargo a finales del próximo mes, pero se espera que en el transcurso de los días se dé a conocer más información al respecto.

