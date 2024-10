Elecciones EU 2024: ¿cuál será el escenario después de las votaciones? Esto dicen expertos

Durante la Mesa de Análisis de USA Ruta 2024 llevada a cabo este lunes 28 de octubre en el programa "Referente de la noche" con Javier Solórzano para El Heraldo Televisión, se habló sobre las tendencias electorales y los estados bisagra en el contexto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Los expertos invitados de este lunes, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Raquel Saed, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, quienes brindaron sus puntos de vista sobre lo que sucederá después de conocer los resultados de las votaciones en el país vecino.

La internacionalista Raquel Saed planteó que gane quien gane va a generarse un desajuste y un enojo por parte de quien no gane las elecciones de Estados Unidos, donde en caso de que gane la demócrata Kamala Harris, para Donald Trump no va a ser fácil aceptarlo.

"Él tiene esta campaña machista, esta campaña de la fuerza y va a ser muy difícil, si no lo pudo aguantar con Joe Biden y se trata de hombre blanco con hombre blanco, aquí se trata de una mujer afroamericana, va a ser muy difícil que lo acepte, tiene muy energizada a sus bases", apuntó Saed.

Saed apuntó que Trump no aceptaría fácilmente el triunfo de Harris / FOTO: HERALDO DE MÉXICO

Al respecto, la internacionalista destacó que el Estado de Pensilvania es el más bisagra, por ello es donde realmente va a estar el foco de atención, "el problema que hay ahí es que este estado no permite abrir los votos anticipados sino hasta después que se haya terminado el voto presencial, entonces los votos no los van a contar luego luego, Pensilvania va estar dando sus resultados hasta el jueves, viernes o sábado, y a ver qué pasa, los seguidores de Trump estarán listos para observar todo esto".

En ese sentido, Raquel Saed agregó que si se anunciara que ganó Kamala Harris, "vamos a volver a lo mismo que ocurrió en las elecciones pasadas, va a haber muchas protestas", afirmó.

Por su parte, el profesor del PUED de la UNAM, Tonatiuh Guillén, consideró que "no es nada fácil lo que vendría" para Estados Unidos, para México y para el mundo si ganan los republicanos o "incluso si ganan los demócratas", ya que "estamos en un escenario de posiciones ideológicas extremas, muy vulgares en forma, racistas y xenófobas", subrayó.

Guillén resaltó que hay una polarización política en Estados Unidos muy notable / FOTO: HERALDO DE MÉXICO

"Cuando la grosería, la xenofobia y el racismo se convierten no en materia de censura, si no en materia de convocatoria, es que ya perdimos el escenario de la decencia básica, el escenario de la política en sus reglas como nominalmente las debemos entender de respetos básicos de inclusión, de tolerancia, de reconocimiento de las diversidades, eso ya se perdió, ese tono muévelo a un potencial gobierno y literalmente es para temblar en Estados Unidos, en el mundo y para México, no es nada simple lo que vendría incluso si ganan los demócratas", aseguró Guillén.