La poeta argen-mex Sandra Lorenzano regresa a la poesía

Cuando la pandemia del coronavirus desolaba al mundo, Sandra Lorenzano (Buenos Aires, 1960) no podía escribir otra cosa más que poesía: era su forma de conectarse con el mundo. “Se juntó la memoria, el deseo, que está siempre presente en mi poesía, deseo amoroso y poético; y me di cuenta que muchas veces con ganas de desaparecer: una sensación de, como decía Mafalda, ‘paren el mundo que me quiero bajar’. Mi sensación en algún momento fue esa”, dice.

La poesía era una forma de “conexión hacia adentro y hacía afuera”, era “lo que me permitía ver el mundo”, agrega la autora, radicada en México desde 1976. Con esa sensación, Lorenzano fue construyendo los versos de “Abismos, quise decir” (Círculo de poesía, 2023), poemario con el que regresa a la poesía después de un lustro: “Para mí la poesía siempre está, es parte de mi vida cotidiana, cuando escribo narrativa suelo leer mucho más poesía porque me interesa mucho el ritmo, la musicalidad, el trabajo con el lenguaje”.

Sin la disciplina cotidiana que se impone al hacer narrativa o ensayo, los poemas fueron llegando libremente, mientras pensaba en su propia historia, en los viajes internos y externos, en sus ancestros, en la situación del mundo (la pandemia y la guerra de Ucrania), en el cuerpo: el de ella y el de otras mujeres, el de aquellas que no tienen la fortuna de seguir con vida y dejan tras de sí una herida. Los primeros se titulan ‘Mapas’, “y claro, yo decía: no es gratuito que en el momento en el que no podemos salir de los 60 metros cuadrados de un departamento, mi imaginario sean los mapas”.

Al hablar de representaciones geográficas, Lorenzano habla “de exilio, aparece la memoria y esa conexión con el afuera, siempre hay algo como de ida y vuelta, como de bucear mucho en el interior, en lo que está pasando, pero es un sumergirme que no pasa tanto por lo racional sino por lo emotivo y musical, de la música de las palabras, como que la palabra llama a la palabra y se van tejiendo esos poemas”.

El mismo título del conjunto, “Abismos, quise decir”, contiene una ambigüedad que permite distintas interpretaciones y en lugar del fondo, aparece la perspectiva: “A veces me pregunto cómo se trasciende el abismo en el que podemos caer cuando dejas que gane la melancolía, como convertir esa melancolía en algo que te saque y te lleve a caminar por los mapas, a mirar el horizonte”. La respuesta para Lorenzano está en la misma poesía: “Es como llegar al abismo, pero las palabras permiten tejer redes para cruzarlo y no caer”.

"Me parece que la poesía tiene esa característica de lo inasible, la poesía tiene que ser sugerencia, invitación, no imposición".

Sandra Lorenzano