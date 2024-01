Habitantes de la Huasteca Potosina se manifiestan por la inseguridad y el abandono institucional

Poco más de mil habitantes de al menos diez municipios de la Huasteca Potosina protestaron en el Centro Histórico de la capital de San Luis Potosí por las condiciones de marginación, inseguridad y presión política de los alcaldes y alcaldesas.

La llamada "Caravana Huasteca en pro de la Paz y la Justicia" se concentró en la Alameda "Juan Sarabia" y pasadas las tres de la tarde bloquearon la avenida Manuel José Othón, frente al Museo del Ferrocarril para de ahí marchar en línea recta hasta llegar a la Plaza de Armas y apostarse frente a Palacio de Gobierno para exigir al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona mejores condiciones de vida de las y los huastecos, principalmente de los municipios de Ciudad Valles, Tanlajás, Tampamolón, Tamuin y Tanquián.

Ricardo Delsol Estrada, líder la organización "Yo soy San Luis", principal convocante de la protesta y ex diputado federal de Morena, acusó al Gobierno del Estado de no cumplir con su obligación constitucional de dar seguridad a los habitantes, pues el grueso de la población de los poblados y cabeceras municipales huastecas son víctimas de delitos de extorsión, cobro de cuotas en los comercios, en los campos agrícolas y en el transporte, así como secuestros que les impide andar libremente por las tardes y les obliga a resguardarse en sus casas para convertir a sus comunidades en pueblos fantasmas.

Delsol Estrada aseveró que las despensas que entrega el gobernador Gallardo y su partido el PVEM no resuelven las condiciones de pobreza Créditos: Especial

Acusan de deficiencias en salud

También mencionó que los servicios de salud son deficientes, así como diversos servicios públicos, "San Luis Potosí ya no puede tener un gobernador tan intransigente e insensible, el gobernador tiene amenazados a los presidentes municipales, les levanta a sus policías y agentes de tránsito, les quita el presupuesto, ya los alcaldes están de muestra porque quien aplica el recurso es el gobernador, es una delincuencia de cuello blanco y muy organizada", expuso.

Delsol Estrada aseveró que las despensas que entrega el gobernador Gallardo y su partido el PVEM no resuelven las condiciones de pobreza y marginación de la población del estado, principalmente la de la Huasteca, así como tampoco con los conciertos ni los grandes artistas, "venimos a que se tomen acciones reales, contundentes, ante un gobernador que no escucha, no acciona y además le gusta la sangre, ya la Huasteca se cansó y se lo venimos a demostrar", enfatizó.

