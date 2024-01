Música para todos

El gobierno del estado de Sonora, a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), presenta la edición 39 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, del 19 al 27 de enero de 2024, en el pueblo mágico de Álamos. Una edición que, tras los complejos años de la pandemia de COVID- 19, se presenta ahora con una gran programación que contempla conciertos, presentaciones de libros, exposiciones de artes visuales, proyecciones cinematográficas, talleres y exposiciones de arte de los grupos originarios del estado.

En suma, son más de 150 actividades, 800 artistas, de ellos, alrededor de 650 sonorenses, de los cuales 119 pertenecen a pueblos originarios, 87 del resto del país, y 13 extranjeros. Asimismo, se contará con Guanajuato y Estados Unidos como estado y país invitado, respectivamente. Todo, con un una inversión de 30 millones de pesos.

“Tras la pandemia, en 2022 tuvimos una edición, digamos, pequeña, por sugerencia de las autoridades de Salud del estado, todo fue pensado para foros más reducidos; el año pasado todavía seguimos con una programación un poco discreta, con cuidados que aún mantenemos, pero con esas reservas del momento. Ahora, nos gusta pensar que estamos ante el gran regreso de nuestro FAOT, como le llamamos cariñosamente al festival, tomamos decisiones como abrir más el tamaño de los foros y convocar artistas con mayor convocatoria, esto, a un año de nuestra celebración por el 40 aniversario”, explica Gerardo Peña Flores, coordinador de Festivales del ISC.

Además, este año el FAOT se presenta optimizado gracias a la experiencia del pasado mes de octubre cuando Sonora fue invitado en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y en la edición 51 del Cervantino.

Créditos: (Especial)

El programa presenta una intensa curaduría en sus Noches de Gala del Palacio Municipal donde se presentarán artistas de la talla de la soprano surcoreana Hera Hyesang Park, la soprano María Katzarava, el barítono Jesús Suaste y el tenor sonorense Jesús León.

Pero el FAOT no es sólo bel canto y ópera, se ha convertido en un punto donde confluyen todos los estilos, todos los géneros musicales: la Sonora Santanera traerá todo su sabor a las bellas calles alamenses, así como artistas de gran renombre como Ely Guerra, Porter, Caloncho y Jenny and the Mexicats, entre otros que estarán dándole vida a los foros del festival.

Además, como ya es tradición, se entregará la Medalla Alfonso Ortiz Tirado, que en esta ocasión será para el reconocido barítono Jesús Suaste: el Reconocimiento al talento joven será para el pianista Luis Carlos Juárez Salas y el Reconocimiento al mérito artístico y académico será para la directora artística Ana Linda Ruíz Quezada.

Además, en la edición 39 hay nueve foros: Palacio Municipal; Pabellón de los pueblos originarios en Casa de la Cultura; Callejón del Templo; Hacienda de los Santos; Museo Costumbrista de Sonora; La Alameda; Las Delicias; Noctambulario; además de los foros, habrá talleres en escuelas y espectáculos en las calles de Álamos.

El FAOT, sostiene Peña, ha trascendido gracias a que su raíz se encuentra en la difusión del canto periodístico y, de hecho, es uno de los pocos festivales dedicados al llamado género mayor.

Créditos: (Especial)

“Nos atrevemos a presumir que es el único que se centra en la ópera. La curaduría parte de la difusión del género. Sin embargo, la apuesta es mayor porque buscamos que nuestros habitantes no sólo de Álamos, sino de todo Sonora y el turismo nacional e internacional conozcan todos nuestros espacios; desde muy temprano tenemos actividades, pueden entrar a un museo y escuchar el concierto y, al terminar, disfrutar de su acervo. Más tarde, pueden ir a la Alameda para disfrutar de un concierto de rock. La idea es que quien se siente alejado de la ópera, la pueda conocer y se permita disfrutar de la expresión artística. En una ocasión, un policía estaba llorando porque nos comentó que nunca había oído ese tipo de música y se puso a tomar videos. Es muy gratificante ampliar la experiencia a todo el mundo”, detalla Peña.

Pero también hay exposiciones, hay cine, hay presentaciones de libros. Por otro lado, este año se ha preparado también una franja muy importante de eventos para las infancias con música y obras de teatro, así como eventos de calle, entre muchos otros.

“El FAOT es, también, una gran oportunidad para conocer Álamos y para conocer la riqueza del estado. Por ejemplo, casi todo el día, a lo largo de la jornada, se ofrecen muestras gastronómicas y por las noches hay una gran verbena popular”, sostiene.

Y agrega: “Este tipo de eventos tienen como primera intención lo artístico y lo cultural, pero, obviamente, cuentan con una importante repercusión en lo turístico y ofrece una muy importante derrama económica para hoteleros, para restaurantes, pero también para las personas que venden café, para los artesanos, para los panaderos, para todos los que ofrecen sus productos, para los artistas de calle como los mimos”.

Adicionalmente, el FAOT tiene la intención de convertir al estado de Sonora como un punto de encuentro para el arte y la cultura, con el objetivo de descentralizar las expresiones artísticas y que el norte del país se coloque con firmeza en el mapa artístico.

Música popular yaqui, la Filarmónica de Sonora, el Coro de niños, jóvenes y adultos del Instituto Schiller de Ciudad Obregón, Banda Sinfónica del Estado de Sonora, entre otros, son sólo algunas de las representantes del talento local que engalanan la 39 edición del FAOT.

Por Festival Alfonso Ortiz Tirado

EEZ