A nivel mundial, menos de 1% de las mujeres y niñas viven en países con altos índices de empoderamiento

En los últimos años, el concepto de empoderamiento femenino se ha convertido en un aliado indispensable para la lucha por la igualdad de género, pero el origen de este concepto se remonta a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Bijing (Pekín, 1995), en donde se definió como el “aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder”.

Sin embargo, de acuerdo con el informe, "The paths to equal. Twin indices on women's empowerment and gender equality" realizado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), menos del uno por ciento de las niñas y mujeres viven en países con altos niveles de empoderamiento femenino y una reducida brecha de género.

Por el contrario, el informe también arrojó que más de 90 por ciento de la población femenina a nivel global, es decir, tres mil 100 millones de mujeres y niñas, radican en países que se caracterizan por un gran déficit de empoderamiento, así como una amplia brecha de género.

Y es que, en torno al empoderamiento femenino, se desplegan diversos retos para las mujeres. Uno de ellos, que se vio reflejado en el Índice de Empoderamiento de las Mujeres (IEM) presentado por dichas organizaciones, arrojó que, a nivel mundial, las mujeres alcanzan sólo 60 por ciento de todo su pontencial.

Como resultado de estos indicadores, ONU mujeres y PNUD destacan las áreas en las que es necesario implementar acciones políticas integrales, con el objetivo de que el empoderamiento llegue a más mujeres, lo que a su vez, beneficia a la población en general.

Igualdad en la educación es una de las principales áreas en las que se debe trabajar, buscando calidad en la educación, especialmente en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

La participación igualitaria de la población femenina es otro de los puntos a destacar, en donde se deben establecer objetivos y planes de acción para lograr la paridad de género en todas las esferas de la vida pública y eliminar leyes o normas que sean discriminatorias, principalmente hacia las mujeres.

El combate contra la violencia hacia las mujeres es otro de los puntos que las organizaciones destacaron, para el cual, se deben aplicar medidas integradas que se centren en la prevención, así como el cambio de normas sociales que dejen por debajo a la mujer.

La conciliación de la vida laboral y familiar, y apoyo a las familias, sin duda, es otro de los ejes a trabajar, en el que se debe invertir en políticas y servicios que dirigidos al equilibrio entre estos dos aspectos (que suelen estar en constante conflicto para la mujer); para esto, se deben incluir servicios de guardería asequibles y de calidad, planes de licencia por maternidad y paternidad, así como horas de trabajo flexible.

PAL