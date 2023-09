“Ella camina sola”, la nueva serie que toca temas de acoso

Para Paulina Dávila y Christopher von Uckermann es importante llevar a la ficción historias que son un reflejo de lo que pasa en la sociedad y tratar de que las víctimas hablen.

Los actores protagonizan la serie “Ella camina sola”, donde interpretan a un par de profesores intachables, “Carla” y “Ricardo”, respectivamente, sin embargo, en la preparatoria en donde trabajan se filtra una acusación en contra de él por abuso con las alumnas, sin embargo, nadie cree la denuncia, porque la hizo la alumna más rebelde de la escuela.

“Creo que no existe una víctima o un victimario perfecto. Las apariencias engañan y en este caso es encontrar poco a poco lo que respalda ese abuso y esa denuncia, pero cada denuncia es distinta y siempre se tiene que abordar con toda la seriedad. Estas historias están para eso, para identificarnos y para reconocer dentro de nosotros también nuestra propia historia”, afirmó Dávila.

“Carla”, el personaje de Paulina tendrá que investigar si su amigo “Ricardo”, es culpable o no, pero en su investigación es donde se da cuenta que realmente no lo conocía bien y ahora no sabe si la que tiene razón es la alumna “Daniela”, a la que interpreta Alicia Jaziz.

Para Uckermann crear este personaje fue sumamente retador, porque tiene matices más oscuros que le permitieron explorar otros rangos actorales: “El reto es mantener al personaje en una misma línea y dejarlo un poco con la duda, porque en esta serie ese tipo de misterios no son revelados hasta el final”.

FUSIONA PASIONES

Uckermann entró al mundo del entretenimiento como un niño y conquistó a las masas con su trabajo en la telenovela Rebelde, pero ha ido evolucionando conforme su edad y ahora con orgullo interpreta a este maestro topándose de nuevo con adolescentes y aunque se siente “viejo” (bromea), está feliz de fusionar su pasión por la música y la actuación, ya que está en plena gira del reencuentro de RBD por Estados Unidos.

“Estoy de tour en Miami y son dos mundos muy distintos, porque la vida de actor es mucho más tranquila, la gira es completamente distinta, hay gente que piensa que es igual pero no, es opuesto, porque no tienen raíces y estás en hoteles, pero también se disfrutan los viajes y ese tipo de contacto con la gente en el escenario y trato de de fusionar ambos mundos”, agregó.

DATOS

La serie estará disponible en la plataforma de Vix+.

Los actores Ricardo Abarca y Carla Adell, también participan.

Así como Paloma Petra, Fernando Bonilla y Odiseo Bichir,

Para Dávila es importante que la gente se identifique y se atreva a denunciar.

NÚMEROS

29 de septiembre se estrena.

10 episodios tiene la serie.

EEZ