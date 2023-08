Francisco Fimbres, el motivador de pequeños peloteros

Los likes arrasaron en los videos donde el manager Francisco Fimbres dijo a su pitcher: “Tú eres el mejor”, “Vas a ganar este juego”, “Diviértete, no pasa nada”, mientras lo invitaba a sonreír. Pese a la eliminación de México en la Little League Baseball, el coach insistió en su método.

El entrenador está convencido que es mejor alentar que señalar.

“En situaciones difíciles optamos por cambiarles el chip. De por sí están sufriendo y todavía llegas a meter más presión, podemos fallar más. Creo que deben divertirse para que hagan lo que saben”, declaró en entrevista con El Heraldo de México.

Después de la eliminación contra Curazao por 4-2, Fimbres decidió hacer caso a la petición de sus pequeños peloteros: ir a la colina detrás del Lamade Stadium para deslizarse por ella.

“Más que premio fue para cambiar las caritas tristes y dejar ir lo que ya pasó.

“Es difícil porque son niños y les cuesta asimilarlo. Estaban llorando. Antes de irse a dormir platicamos con ellos, le agradecimos a Dios por estar aquí, libres de lesiones y por el tremendo torneo que hicimos. Intentamos cambiarles el humor”, contó el manejador.

La novena tijuanense cayó ante su similar de Curazao. Foto: Especial

La parte motivadora del coach sonorense viene de un profesor que tuvo con ese mismo perfil.

“Aprendí del maestro Luis Rodríguez Grijalva, de Tijuana, que en lugar de presionarte, te contaba chistes”, detalló, aunque la parte familiar no es ajena. “Mi madre, me persigna y me da suerte, esos detalles motivan”.

Si bien disfruta su trabajo con equipos infantiles, el futuro de Pancho Fimbres lo planea con nuevos retos más allá de las ligas menores.

“Sí he pensado en decir ya, pero nos encanta esto y no puedo decir que no. Creo que al menos estaré dos años más”, confesó.

Como voz autorizada al trabajar en equipos infantiles, el manager aconsejó.

“En México debemos trabajar la mentalidad, porque somos muy débiles en un ponche o un error. Nos gusta esto, soy un apasionado de este deporte, el beisbol corre por mis venas”, concluyó.