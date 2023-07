Adán Augusto pide erradicar la violencia de género

Las corcholatas de Morena continúan con sus recorridos por el país en su búsqueda para ser aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, donde mencionaron que seguirán con el proyecto impulsado por el presidente López Obrador.

El tabasqueño Adán Augusto López refirió, en su visita al Estado de México, que de llegar a la Presidencia, habrá muchos retos y que no será fácil superarlos, “como acabar con toda una estructura enquistada dedicada a enriquecerse y a hacer negocios, pero el principal de ellos es terminar con la violencia contra las mujeres; no más feminicidios y mujeres violentadas aquí en la entidad y en todo el país”, afirmó.

El morenista recalcó que es momento de parar los altos índices de violencia de género y feminicidios en el Estado de México, por lo que consideró que es necesario crear una campaña masiva de concientización y educación para hacer a la gente a esa problemática.

Además, aseguró que es necesario seguir trabajando en conjunto a favor del proyecto de nación del actual gobierno, el cual tiene como base a los adultos mayores. Mencionó que es fundamental que este sector continúe consolidando la 4T en el estado, como se vio en las pasadas elecciones mexiquenses.

En tanto, durante su gira, Claudia Sheinbaum dejó en claro que, en caso de ganar la encuesta no va a cambiar la forma en que gobierna el presidente López Obrador.

En su visita a Arteaga, Coahuila, la ex jefa de Gobierno aseguró que buscan la continuidad de la 4T.

“Lo que sí es que no vamos a cambiar la forma en que gobierna el presidente López Obrador, porque queremos la continuidad de la Cuarta Transformación.

“A veces nos critican porque decimos cosas que dice el Presidente: porque las pensamos, es nuestra convicción”, afirmó. Mientras que en Saltillo, Coahuila, recibió el respaldo del magisterio, donde llamó a conservar la unidad del movimiento.

“Tenemos que estar unidos, que no haya nada por encima de la transformación, eso es algo importante de decirlo aquí y de conservarlo hacia adelante, porque si estamos unidos somos invencibles”, dijo.

Mientras que Ricardo Monreal, senador con licencia, de gira por la alcaldía Xochimilco, rechazó pedir seguridad en sus recorridos por el país y afirmó que, como al presidente López Obrador, el pueblo lo cuida.

“No necesito seguridad, y yo, como el presidente López Obrador el pueblo me cuida, no tengo seguridad y nunca he tenido seguridad, espero en Dios que nunca la necesite. Estoy muy tranquilo y contento por el resultado de la gente en todas partes”, afirmó en entrevista posterior a un evento en la alcaldía.

Y de gira por Nayarit, el senador con licencia, Manuel Velasco Coello, pidió a la coalición Morena-PVEM-PT dejar de lado las aspiraciones personales para enfocarse en defender el proyecto de la 4T.

PAL