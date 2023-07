"Sex and the City" cumple 25 años y demuestra que las mujeres pueden ser protagonistas en cualquier etapa de sus vida

Sex and the City cumplió 25 años de su estreno y ahora con la secuela And Just Like That, sus protagonistas siguen demostrando que las mujeres y sus vivencias en cualquier etapa de sus vidas, pueden ser las protagonistas de una historia. Así lo considera la actriz Cynthia Nixon, quien en estos dos programas ha interpretado a la abogada Miranda Hobbes.

La actriz asegura que ambas producciones, en sus correspondientes épocas, han abordado historias y temas fundamentales para las mujeres.

“En la serie original todo se trataba de cómo se podía ser una mujer soltera en los 30 y no estar desesperada por casarte. Y eso era algo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero la televisión todavía no se había puesto al día con el tema. Los programas de televisión que realmente se abren paso, muestran algo que está sucediendo en el momento y estas mujeres tenían carreras, que estaban pagando su estilo de vida, estaban interesadas en el sexo, los hombres y el romance, pero en sus propios términos.

Y agregó “no había un programa sobre un grupo de mujeres que eran amigas, y ellas estaban en el centro. Y ahora, con el nuevo show, no hay realmente una serie sobre un grupo diverso de mujeres, en su mayoría en sus 50, viviendo la vida”, dijo.

De acuerdo con la actriz, And Just Like That - que recientemente estrenó su segunda temporada en HBO Max- es una serie que está al día con lo que viven las mujeres: cambios de vida, de trabajo, de amor…

“Uno de los temas principales de la nueva serie es lo rápido que pueden cambiar las cosas, cuando menos te lo esperas. Tu gran amor muere y es horrible y, de repente, eres viuda y has perdido a tu alma gemela. O las cosas cambian a mejor: un día dejas tu trabajo de abogado de empresa y dices, ‘quiero ser parte de la solución, no del problema’. Y no sé lo que vendrá después, pero sé que he terminado con esa vieja vida”, añadió.

Cynthia comenzó a interpretar a Miranda cuando tenía 31 años y le encantó hacerlo porque el personaje “tiene mucha confianza, pero está un poco construida sobre una cama de arena. Pero su arrogancia me enseñó a ser un poco más atrevida y franca”, dijo.

Y ahora considera que, a través de su historia, es que puede enseñarle a las mujeres maduras a no vivir dormidas, a despertar y vivir su vida de la mejor forma posible, y alejarlas de los convencionalismos.

“En la historia, Miranda estuvo dormida durante mucho tiempo. Y finalmente se despertó. Y ahora está muy agradecida de haber despertado. Ella estaba casada con un tipo que realmente abrazó su vida siendo completamente predecible y completamente doméstica. Todo era cómodo, y nada era nuevo. Miranda intentó, durante mucho tiempo, seguirle la corriente porque no quería hacerle daño.

“Ella no podía creer en su buena suerte aunque en realidad no estaba atrapada. Podía abrir la puerta y salir. Así que ahora la vida le está lanzando todas estas cosas para las que no sabe si está preparada. ¡Y eso es genial!, porque aprender cosas que no crees que son buenas porque no las haces bien son en realidad las cosas que abren las vías en el cerebro, y eso es lo que lo mantiene agudo. Para Miranda es muy importante mantenerse alerta y descubrir cosas nuevas.”, añadió.

Y por eso, Cynthia considera que sacar a alguien de su zona de confort es algo muy importante, porque eso le permitirá conocer sus verdaderas capacidades. Y eso es justo lo que sucede con Miranda, a quien le cambiaron hasta el lugar de residencia.

“Lo que hemos hecho por Miranda es sacarla de todas las zonas de confort que conoce. Ser abogada corporativa, estar casada, ser estudiante, ser neoyorquina, incluso ser la persona dominante en una relación. Ahora sale con alguien que es famosa, influyente y Miranda nunca ha tenido eso. California es parte de eso porque aparentemente es un lugar muy relajado: comida sana y ecología... no son cosas de Miranda”, finalizó.

1988 El primer capítulo de Sex and the City.

6 entregas tuvo el programa de televisión.

2021 Se estrenó la secuela del show.

2 películas se hicieron antes de la secuela.

La serie estadounidense de comedia romántica fue creada por Darren Star para HBO.

Es una adaptación del libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell.

La serie concluyó el 22 de febrero del 2004, con 94 episodios transmitidos.

La secuela está ambientada 11 años después de la película Sex and the City 2.

