Aumentan las devoluciones de artículos de moda, electrónicos y belleza tras Hot Sale

En México, durante el pasado Hot Sale se vendieron 29.2 millones de artículos de moda, electrónicos y belleza, de ello, se estima que entre 10 y 15 por ciento serán devueltos, esto es entre 2.9 y 4.3 millones de artículos, siendo “el dolor de cabeza del ecommerce”.

Salvador Anchondo, director general de Getback, firma experta en postventas, dijo, en entrevista con El Heraldo de México, que mientras el comercio electrónico se expande, al mismo tiempo las devoluciones en América Latina crecen y se espera que en 2027 lleguen a 30 por ciento.

Y es que según un análisis de SaleCycle y Barclaycads, 57 por ciento de tiendas online afirman que gestionar las devoluciones tiene un impacto negativo en sus ventas.

Identificó que 30 por ciento de consumidores compra de más deliberadamente y devuelve después los productos que menos le gusta; otro 19 por ciento afirmó comprar versiones en color o talla diferentes para quedarse con el que más les gusta y regresar el resto.

No obstante, las razones por mayores devoluciones, en 80 por ciento, es porque los productos están dañados, 64 por ciento porque la descripción de la mercancía no correspondía y 37 por ciento porque no gustó.

El problema, según Salvador Anchondo, es que con las devoluciones los productos como ropa, zapatos, joyería y tecnología, (lo que más se regresa), “pueden perder hasta 70 por ciento el valor original del producto, esto es, porque tienen muchos puntos de contacto es tocado abierto y eso merma su calidad”.

PAL