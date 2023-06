“Ucrania actúa a instancias de Occidente”: Nikolay Sofinskiy

“Si se presta atención a las declaraciones de los líderes occidentales, nunca se oye hablar de paz. ¿Cuál es la noticia más frecuente?, "Estados Unidos ha asignado otro tramo de 3,000 millones de dólares en 'ayuda' militar a Ucrania. Occidente ha gastado más de 150 mil millones de dólares. Los países del G7 han asignado unos 60 mil millones de dólares en 2020-2021 para ayudar a las naciones más pobres del mundo.

"Creo que está muy claro, y sí analizamos la situación y de forma realista, el país que más se beneficia del conflicto es Estados Unidos", dijo en entrevista con El Heraldo de México en su primera entrevista Nikolay Sofinskiy nuevo Embajador de Rusia en México.

- ¿Como se siente, y cuál es la imagen que usted tiene de México?

“Para mí, es un verdadero agrado, honor y de gran responsabilidad ser asignado Embajador de Rusia en este lindo país. Al que no solo veo como un país, sino una gran civilización con su historia milenaria, de cultura única, naturaleza hermosa y el pueblo noble y trabajador. Es evidente que México es un miembro importante de la comunidad regional y global con su propia voz independiente que se respeta en todo el mundo. Apreciamos altamente el aporte histórico de los mexicanos al mantenimiento de la paz en la región y la creación de la primera zona libre de armas nucleares, así como su apego al respeto mutuo, entre las naciones y a otros famosos principios de su política exterior gracias a los cuales México adquirió su prestigio internacional, admiramos el desarrollo exitoso de la economía mexicana, sin duda un país con gran futuro”.

- Como nuevo Embajador, ¿cómo describiría la guerra (operación militar especial) que hasta ahorita sigue entre Rusia y Ucrania?

“Creo que todos entienden que este conflicto comenzó hace mucho tiempo. Pacientemente durante 30 años intentado llegar a un acuerdo con la OTAN sobre los principios de seguridad igual e indivisible en el Euroatlántico.

La política de Estados Unidos y sus aliados de "contener" a Rusia se ha convertido en la raíz de la causa de la situación actual en Ucrania. Esto se hizo, entre otras cosas, para acercar a la OTAN a las fronteras de Rusia y convertir a Ucrania en una amenaza directa para nuestro país. Como recordarán, aquellos que llevaron a cabo la toma ilegal del poder en Ucrania en febrero de 2014 exigieron inmediatamente que prohibiera el idioma ruso, lo que contradecía la legislación ucraniana de entonces, así como que los rusos fueran expulsados de Crimea y del este de Ucrania.

Luego, el régimen neonazi, bajo los auspicios de Occidente, lanzó una operación antiterrorista contra la población rusohablante, en violación de la Constitución de Ucrania, que prohibía el uso del ejército para cualquier propósito dentro del país. Durante 9 años Occidente ha estado involucrado activamente en este conflicto, el Occidente no está interesado en la paz, incluso los acuerdos de Minsk fueron solo un disfraz para preparar al régimen de Kiev para la agresión contra los residentes de Donbás y Lugansk.

Ahora nos enfrentamos a una guerra híbrida que el "Occidente colectivo" está librando contra nosotros. Para esto se han estado preparando durante muchos años.

Las personas responsables en México entienden que, en la situación actual Ucrania no es más que el resultado de la crisis de seguridad europea provocada por la alianza, a menudo se nos dice y oímos que Rusia inició algún tipo de guerra, pero como dijo nuestro presidente Vladimir Putin “no, Rusia está tratando, con ayuda de la operación especial militar, de detener esta guerra que se está librando contra nosotros, contra nuestro pueblo, cuya parte, debido a una injusticia histórica, quedó fuera de las fronteras del Estado histórico ruso”.

- ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene de América Latina?

“He pasado gran parte de mi carrera diplomática en distintos países de Latinoamérica, este es ya mi tercer nombramiento como embajador en esta parte del mundo. Puedo decir con toda sinceridad que ya me siento como en casa en esta región con su historia fascinante, ricas tradiciones ancestrales, gran diversidad cultural, natural y gastronómica. No me cabe duda de que América Latina cuenta con un enorme potencial humano, económico, político y de integración para convertirse en una pieza clave del nuevo mundo multipolar que se está construyendo en la actualidad”.

- Uno de los objetivos de Rusia es acercarse a América Latina, ¿qué espera Rusia de América Latina?, ¿Qué se espera de México?

“La situación geopolítica que cambia rápidamente abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la cooperación mutuamente beneficiosa de Rusia con los Estados latinoamericanos. Estos últimos desempeñan un papel cada vez más prominente en el orden mundial multipolar. Y actuaremos de acuerdo con nuestro nuevo concepto de política exterior. Respetamos la posición equilibrada de la mayoría de los países de la región frente al conflicto actual en Ucrania de acuerdo con su tradición diplomática.

Muchos países de la región entienden lo que realmente está detrás de este conflicto y, lo que es más importante, conocen la historia de este problema, apoyamos la aspiración de los Estados latinoamericanos de acelerar los procesos integracionistas y hacer escuchar su voz común cada vez más fuerte en los asuntos globales.

Estamos dispuestos a profundizar nuestras relaciones bilaterales con los países de América Latina (donde México es uno de nuestros socios principales) en los ámbitos de economía, comercio, diálogo político, intercambio. Asimismo, vemos con gran interés el acercamiento con distintas agrupaciones regionales como CELAC, MERCOSUR, SICA y la Alianza del Pacífico, entre otras”.

- Con este acercamiento a América Latina, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia Serguei Lavrov, ¿ha considerado venir nuevamente a México?, y ¿Cuál sería la razón?

“Serguei Lavrov estuvo en México de visita oficial en 2020, y el secretario Marcelo Ebrard devolvió la visita a Moscú en 2021. En septiembre de 2022 ambos cancilleres se reunieron en Nueva York durante la sesión de la Asamblea General de la ONU. Y podemos estar seguros de que el Canciller ruso siempre está abierto al diálogo con los socios y amigos mexicanos.

"Estoy convencido de que, en esta época turbulenta, cuando el mundo padece grandes conflictos que amenazan a la humanidad, sólo el diálogo mutuamente respetuoso y la disposición a escuchar a la otra parte, comprender y tener en cuenta los intereses de los otros puede despejar el camino a la solución de los problemas contemporáneos clave”.

- Recién llega usted a México, en medio de una crisis militar (Rusia y Ucrania), ¿cuál es la relación bilateral de México y Rusia en estos momentos?

“Rusia y México están unidos por los lazos históricos de amistad, cooperación mutuamente beneficiosa y sincera simpatía mutua entre ambos pueblos. Nuestras relaciones diplomáticas llevan más de 132 años. Durante muchos años México ha sido para Rusia una "ventana" a la región. México es el segundo, después de Brasil, mayor socio comercial de Rusia en América Latina. En mi país, México es bien conocido por sus productos agrícolas, cerveza y tequila, todo de altísima calidad.

La pandemia de COVID-19 dio un impulso importante a nuestra cooperación en la esfera de salud. Rusia fue uno de los primeros países en suministrar las vacunas a México y otros países de la región. Teniendo en cuenta la complementariedad de las economías de nuestros países, no hay duda de que existe un enorme potencial para el desarrollo de la cooperación económica, comercial y de inversiones. Estoy seguro de que las relaciones ruso-mexicanas continuarán desarrollándose activamente en beneficio de los pueblos de nuestros países”.

- El secretario general de la ONU, António Guterres, en su momento dijo que no era factible terminar la guerra, ya que los dos países quieren ser vencedores, ninguno de los dos quiere darse por vencido, ¿Quién puede ser vencedor a más de un año de conflicto donde ya habido muchas víctimas con esto?

“Si se presta atención a las declaraciones de los líderes occidentales, nunca se oye hablar de paz. ¿Cuál es la noticia más frecuente? "Estados Unidos ha asignado otro tramo de 3 mil millones de dólares en "ayuda" militar a Ucrania. Occidente ya ha gastado más de 150 mil millones de dólares. Los países del G7 han asignado unos 60 mil millones de dólares en 2020-2021 para ayudar a las naciones más pobres del mundo. Creo que esto está muy claro.

Si analizamos la situación y de forma realista, el país que más se beneficia del conflicto es Estados Unidos. Están vendiendo más energía (gas, petróleo) a Europa a precios más altos, están suministrando armas, etc., dinero es dinero, nadie se hace ilusiones al respecto.

Hace 7 años aproximadamente, la ONU no respondió de ninguna manera al "sabotaje franco" por parte del régimen de Kiev de la resolución 2202 del Consejo de Seguridad, que aprobó los acuerdos de Minsk sobre la solución en el este de Ucrania.

Ahora los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev declaran abiertamente que prefieren ayudar a la contraofensiva ucraniana y debilitar a Rusia derrotándola en el campo de batalla, creando así un “ambiente favorable” para las negociaciones a base de ultimátums y precondiciones imposibles de cumplir. Es por esta posición hipócrita de esos notorios “amantes de la paz” que las negociaciones ruso-ucranianas están estancadas desde hace más de un año”.

- México uno de los países que no se ha metido ni a favor ni en contra de la guerra o crisis militar, sin embargo, en su momento se ofreció como mediador para que los dos países (Rusia y Ucrania) alcancen acuerdos de paz. Francia también lo hizo, el último país fue China, pareciera que se estancó esto ¿por qué?

“Sí tomamos en cuenta todas estas propuestas de diferentes países para encontrar una solución pacífica al conflicto. No hay escasez de ellos. Seguimos convencidos de que la crisis ucraniana puede ser arreglada con métodos político-diplomáticos, tomando en cuenta la situación real en el terreno. Cabe recordar que en abril de 2022 hubo una oportunidad para resolver el conflicto. Sin embargo, los países occidentales prohibieron a Ucrania seguir negociando con Rusia. Y luego, en octubre de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó un decreto que descartaba nuevas negociaciones con Rusia. Todo el mundo tiene claro que Ucrania actúa a instancias de Occidente, el Occidente aún no quiere la paz. Occidente no oculta su intención de infligirnos una derrota estratégica. El régimen de Kiev se utiliza como ariete antirruso, que se infla con armas de la OTAN. Al mismo tiempo, parte de los suministros occidentales y cada vez más, se extienden sin control por todo el mundo.

En la actualidad, se está desarrollando una lucha para determinar la estructura futura del mundo. Se están produciendo cambios globales. Afectan a la geopolítica, la economía global, la esfera tecnológica y todo el sistema de relaciones internacionales. No estamos poniendo a nuestros amigos mexicanos ante una elección artificial con quién interactuar y con quién no.

Esto es en la práctica solo para los Estados occidentales, y sus intentos de resucitar la "doctrina Monroe" están condenados al fracaso. El mundo ha cambiado. En el mismo sentido, como lo hemos venido haciendo, continuaremos construyendo nuestras relaciones con México sobre la base de la cooperación mutuamente beneficiosa, el respeto entre las dos naciones, así como sobre una base desideologizada e igualitaria”.

