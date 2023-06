Rusia vs Ucrania: Zelenski "pacta" con Putin el fin de la guerra, pero manda un obscuro mensaje

Al menos cuatro veces al año, las naciones que conforman a la Unión Europea (UE) se reúnen en una comisión especial para debatir estrategias comunes. Regularmente se llevan a cabo en en Bruselas, Bélgica en el edificio Europa. También suelen durar dos días, generalmente un jueves y un viernes durante los meses de marzo, junio, octubre y diciembre. Pero en esta segunda ocasión, los dirigentes optaron por realizar la cumbre en Moldavía, un país que se encuentra a unos kilómetros de la frontera con Ucrania. En un evidente apoyo a Kiev, Volodímir Zelenski aprovechó el respaldo y cobijo para lanzar un duro mensaje a su homólogo ruso sobre la actual guerra en su territorio.

El máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrel, dijo que Putin no participaría en la reunión debido a que "se excluyó" de la comunidad. FOTO: AP

Aseguró que no parará el conflicto hasta que ellos obtengan la victoria e incluso invitó a Vladímir Putin a terminar antes con la situación, si es que se sale ahora de las regiones invadidas.

El mensaje lanzado lo emitió a su llegada al castillo de Mimi, en la localidad moldava de Bulboaca, donde él y sus colegas participarán en la reunión de la Comunidad Política Europea tras haberlo hecho por videoconferencia hace ocho meses. Cuando el líder de Kiev fue cuestionado por los periodistas sobre cuánto más durará la guerra —pues el próximo 24 de junio se cumplen 16 meses de la invasión rusa— el presidente ucraniano le respondió a la prensa que será "hasta nuestra victoria".

Zelenski insiste en que las demás naciones le donen los cazas para terminar de una vez por todas la guerra y llegar la negociaciones que beneficien a Kiev y castiguen a Moscú. FOTO: AP

Asimismo detalló que actualmente está recibiendo armamento de la UE y otros socios para lanzar la contraofensiva con la que esperan que la guerra entre en una nueva fase y puedan darse las condiciones para una negociación de paz. Volodímir Zelenski fue el primer líder en llegar a la cumbre, la cual vale la pena recalcar que se llevó a cabo a solo 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Aquí el presidente ucraniano aprovechará para llenar su agenda de citas y reclamar al resto de los jefes de gobierno más apoyo, pues en concreto desea que le envíen más cazas. Recordemos que este pedido ha sido un tabú entre las demás naciones desde el inicio de la guerra, sin embargo, ya hubo alguien que le abrió la puerta.

Fue Estados Unidos quien les dio "el visto bueno" para llevar a cabo el entrenamiento de los pilotos ucranianos, y puede que en esta ocasión, el mandatario consiga lo necesario para terminar de armar —por fin— su contraofensiva "de primavera". Se sabe que tanto Volodímir Zelenski como la anfitriona Maia Sandu, serán los más ocupados durante las reuniones de la Comunidad Política Europea, y la realidad es que esta cita, en este lugar y con los mandatarios europeos reunidos es un cobijo metafórico para el líder de Kiev. Tal actuar demuestra un mensaje claro hacia el presidente ruso, pues se muestran unidos desde una exrepública soviética que también ha iniciado el camino para sumarse a la UE y que está en el punto de mira del Kremlin.

Hace ocho meses se llevó a cabo la reunión de la Comunidad Política Europea, pero regularmente tratan de llevarla a cabo cuatro veces al año. FOTO: AP

El máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrel, también estuvo presente en este evento y sus palabras pudieron aumentar la tensión entre las cabezas del Kremlin. A su llegada, el alto representante explicó las razones por las que Vladímir Putin no era bienvenido a esta cumbre y la razón sale de sus manos, o al menos así lo aclaró.

"Rusia no está aquí no porque no queramos invitarla, sino porque la Rusia de Putin se ha excluido de esta comunidad.", detalló Josep Borrel.