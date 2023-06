Reclama Ebrard derroche de recursos por parte de las demás "corcholatas" de Morena

Comenzó la segunda semana de actividades para los aspirantes a coordinar la defensa de los trabajos de la Cuarta Transformación y lo hicieron con reuniones con distintos sectores, música de banda y hasta reclamos por el uso de recursos para sus recorridos por todo el país.

En cuanto a sus visitas a los estados, el excanciller afirmó que ha sido austero, puesto que no está promoviendo eventos con acarreo, ni está implementando acciones que recuerden a los años 80, “ya que firmamos que no habría derroche de recursos y se está cumpliendo”.

“Estamos caminando a ras del suelo, tianguis populares, fondas, restaurantes, canchas municipales, ahí hablamos y escuchamos a mujeres y hombres jóvenes, adultos y adultos mayores, nos comparten cuál es su anhelo, qué es lo que piensan, qué les preocupa”, dijo.

Durante esta semana de recorrido por los estados de Sinaloa, Hidalgo, Jalisco y Estado de México, Ebrard señaló que recaudó 10 propuestas conforme a las pláticas que sostuvo con la gente.

Entre las más importantes destacó la creación de una Secretaría de la Cuarta Transformación, con el objetivo de preservar los programas sociales en favor de los que menos tienen, también un sistema universal de salud con una cobertura más grande en especialidades; en temas de mujeres, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, el cual incluya sueldos parejos y programas enfocados en la seguridad.

En respuesta a la denuncia de Ebrard sobre el uso de recursos, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila pidió a Marcelo Ebrard que no denuncie ni interponga quejas contra supuestos excesos en los que incurren otras corcholatas.

De gira por la Magdalena Contreras en la Ciudad de México, el morenista conminó a las corcholatas a no presentar denuncias para impulsar la unidad dentro de Morena.

Adelantó que él no presentará denuncias porque es más fuerte su sentimiento de unidad y por la conservación del legado morenista.

"Yo no voy contribuir a deshacer lo que hemos construido, pero sí voy a convocar a los compañeros a que hagamos una autocontención para que no haya excesos en el trabajo que estamos realizando. De mi parte no voy a presentar ni una queja ni una denuncia", aseguró.