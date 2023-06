La guerra de Rusia contra Ucrania ya tiene consecuencias bastante nefastas para muchas regiones del mundo. En particular, en la seguridad alimentaria, resaltó Ivana Klimpush-Tsintsadze, jefa de la Comisión de la Integración de Ucrania con la Unión Europea. Y aseguró que de no ingresar a la OTAN seguirán siendo blanco de los ataques de Moscú.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de México, la también diputada ucraniana por el partido Solidaridad Europea dijo que “al día de hoy casi 90% de los ucranianos apoyan la membresía de Ucrania en la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Resaltó que a principios de 2014, cuando comenzó la agresión rusa, ese apoyo era mucho menor.

“Para Ucrania continuar en esta zona gris, fuera de la Alianza Atlántica, después de que acabe la guerra, significa seguir siendo el blanco de los ataques de la Federación Rusa. Y los ucranianos entienden que una paz firme, estable y duradera en el continente europeo es posible sólo a condición de que Ucrania se haga miembro de la OTAN”, advirtió.

La experta en Integración Europea y Euroatlántica aclaró que el ingreso de Ucrania a la OTAN dará fortalecimiento “porque actualmente es el único país de la Alianza que tiene un Ejército realmente preparado al combate, una experiencia directa de guerra y de hacer frente a lo que hasta hace poco se había considerado la segunda potencia militar del mundo”.

También, dejó claro que si la OTAN en 2008, durante la Cumbre de Bucarest, no hubiera cometido el “error trágico” de no ofrecerles a Georgia y Ucrania el plan en cuanto a su membresía, “no habríamos tenido la agresión de la Federación Rusa contra Georgia en 2008, ni contra Ucrania en 2014”.

Peor aún, resaltó que no estarían en esta actual guerra a gran escala con la cantidad de vidas perdidas, ciudades destruidas, destinos arruinados que tiene hoy.

En 2008, Estados Unidos intentó hacer todo lo que dependía de ellos, para asegurar la concesión del plan de pasos a seguir referente a la membresía de Ucrania y Georgia. “Por desgracia, en aquel momento Alemania y Francia fueron los que se opusieron a este esfuerzo”, dijo la entrevistada.

“Sentimos que hoy en día no existe consenso en la Alianza, debido a varias razones. EU de momento no tiene bastantes instrumentos para hacer posible este consenso. La ayuda militar a Ucrania se presta no en el contexto de la Alianza, sino en el del Grupo de Contacto de Rammstein”.

“Sería importante que Estados Unidos ocupara una posición clara de liderazgo, en la formación de este consenso referente a la membresía de Ucrania en la OTAN en un futuro próximo", señaló.

Respecto a la mediación para un acuerdo de paz, resaltó que “cualquier guerra, de un modo u otro acaba con las negociaciones. Pero debemos entender que hoy lidiamos con el país terrorista, Rusia, que acompaña su agresión con de crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo ucraniano.

“En nuestra opinión, todos los intentos de diferentes líderes del mundo (y eso que ha habido muchos, durante estos últimos 9 años) de dialogar y de obtener un resultado y de la comunicación con Rusia, unidos a los intentos de imposibilitar la agresión contra Ucrania, han fracasado”, lamentó.

Sobre el impacto al mundo por la invasión de Rusia, la negociadora consideró que muchos países de repente se dieron cuenta de que Ucrania es un proveedor clave de granos, maíz, aceite, girasol y de otros productos agrícolas importantes para que la población de estos países tenga algo para comer.

“A causa de la guerra y del bloqueo de los puertos marítimos por la Federación Rusa, vemos que los precios de muchos productos agrícolas han subido sustancialmente y que muchos países ya están sintiendo una escasez. Y, por desgracia, esto afectará también a América Latina”, dijo.

Pero –advirtió que también “es importante desde el punto de vista de geopolítica y del futuro del derecho internacional público en el mundo. Porque si esta guerra termina con que Rusia mantendrá ocupadas unas partes de Ucrania, significa que en el mundo de hoy funciona la ley de fuerza y no la de derecho”.

Respecto al reciente ataque a la represa de Nova Kakhovka, la diputada dijo que “mientras el mundo cree que ya ha visto todas las posibles atrocidades en esta guerra de Rusia contra Ucrania, Moscú sigue aterrando al mundo con su ingeniosidad brutal y crímenes de guerra”.

“Observamos la inundación de una gran cantidad de tierras fértiles ucranianas, tierras por labrar que se utilizaban para las necesidades agrícolas. La exterminación de especies enteras de animales raros, un gran número de animales de granja, que por desgracia, sobre todo, en la margen izquierda del río Dnipró que está bajo la ocupación de Rusia.

“Consideramos que de una manera inminente tiene que ser creado un Tribunal Internacional especial, que someta a la justicia a las autoridades de la Federación Rusa por el crimen de agresión”, destacó.

Klimpush-Tsintsadze dice que la disminución de agua en el embalse de Kakhovka supone una amenaza adicional para el mundo, puesto que el hecho de volar la represa disminuye la cantidad de agua para el enfriamiento de turbinas y reactores de la central nuclear de Zaporiyia, bajo el control ruso, finalizó.

PAL