María Guadalupe "Licenciada" Bautista busca su décima pelea invicta

Como suele esquivar los jabs y ganchos en el ring, María Guadalupe Bautista también ha tenido que librarse de los golpes de la vida, hasta convertirse en campeona mundial supermosca de la AMB. Hoy tiene una nueva prueba, en su defensa ante Linda Contreras, en Puebla.

La pugilista mexicana ha hecho frente a las carencias. En su niñez tuvo que ayudar a la economía de su familia, al vender verduras en un mercado, junto a su mamá.

Su carrera despunta y sabe lo que es sufrir

Ahora que su carrera ha despuntado y es monarca, conoce que los golpes dentro y fuera del ring la han forjado, pues “he tenido una vida y carrera complicada, pero lo volvería a vivir, ya que ahora estoy más que puesta para lo que venga”.

María Guadalupe Bautista lleva varios triunfos en su carrera Foto: Edgar Sánchez

De hecho, ella conquistó su primer campeonato nacional supermosca, en 2015, al mismo tiempo que se graduó de la carrera de Derecho, de ahí su apodo de La Licenciada.

“He tenido la suerte de que me apoyaron mi patrocinador Smatmuscle, el Lic. Ezequiel Vilchís, impulsor del deporte y enlace legislativo del Congreso de la CDMX, así como mi entrenador Julio Colmenero”, indicó la boxeadora, de 35 años.

En la que busca sea su décima pelea invicta, Lupita espera cerrar 2023 de buena forma, pues sabe que “como uno termina el año, empieza el siguiente, y queremos concluir con la mano en alto, para después buscar salir a Japón, Canadá y Estados Unidos, además de unificar el título”.

Por último, La Licenciada se mostró ansiosa de volver a subir al ring, pues tiene cerca de un año sin hacerlo.

“Se han caído las peleas o las funciones, por causas ajenas a nosotros, pero yo no he dejado de trabajar en el gimnasio y siempre me encuentro preparada para enfrentar todos los retos que vengan en mi carrera”, dijo antes de su nueva defensa por el título.

