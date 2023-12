Gustavo Rivera Río "El Dorado", construye su camino al éxito

En Panorama de El Heraldo de México hemos seguido de cerca la carrera del púgil desde sus inicios y hoy nos cuenta sobre en qué momento se encuentra profesionalmente dentro de este deporte.

“Ahorita creo que es una etapa muy importante porque hace ocho meses que hice mi debut como profesional, entonces se puede decir que soy novato, pero a pesar de eso he avanzado muy rápido en mi carrera, ya voy por mi novena pelea (como profesional) el 9 de diciembre. Creo que es una etapa muy importante para demostrar el talento que tengo”, aseguró Rivera Río.

Quien añadió que el box es un deporte que te enseña mucho dentro y fuera de este, “la disciplina que te obliga a tener, porque es un deporte que no te da la oportunidad de no darle el 100 por ciento, entonces yo creo que esa parte me ha ayudado mucho también en mi vida personal a ser una persona disciplinada”.

Característica que también es la más retadora para él, “la disciplina creo que es lo más complicado, no solamente en el boxeo, todo deporte de alto rendimiento, toda carrera, toda carrera que quieras ser exitoso, se requiere de mucha disciplina y mucho compromiso”.

Al cuestionarlo si en algún momento ha pensado rendirse, nos contestó con un rotundo no.

“No, siempre he estado muy comprometido con el deporte. Solamente en una ocasión cuando falleció mi profesor hace casi cuatro años, ahí fue donde consideré si quería continuar o no, fue un momento muy complicado no sólo para mí, sino para toda la familia. Pero siempre me he comprometido con el deporte”, compartió el boxeador.

Y algo fundamental para El Dorado ha sido contar con un equipo detrás, “que te sepa guiar, en mi caso tengo a mis papás que me han apoyado muchísimo, tengo un equipo multidisciplinario grandísimo detrás de mí, creo que es muy importante tener a las personas correctas”, aseveró Gustavo.

UN NUEVO RETO

Este sábado 9 de diciembre, Gustavo Rivera “El Dorado” tendrá su novena pelea como profesional,

“Va a ser aquí en la Ciudad de México, eso es algo que me da más motivación porque es mi casa, peleo frente a mi familia, todos mis amigos, todas las personas que he conocido a lo largo del deporte de boxeo”, compartió sobre su próximo encuentro.

Además de platicarnos cómo se prepara para ese momento.

“Normalmente las preparaciones son de dos meses, es una preparación que se hace ya a un nivel muy intenso, son dos o hasta tres sesiones al día de entrenamiento. Ahorita ya es más que nada cuidar el peso para que no vaya a tener ningún problema con ello”.

Gustavo Rivera Río mejora cada día en el ring. Foto: Alfredo Pelcastre

CONQUISTANDO METAS

Sin duda, El Dorado llevará el nombre de México en alto, uno de sus grandes planes es poder empezar a pelear internacionalmente.

“Espero que ya ganando esta pelea (9 de diciembre) ya pueda dar inicio en Estados Unidos a las peleas allá, buscar también una promotora que me dé la oportunidad de iniciar mi carrera en EU”, comentó Rivera Río y nos confesó que su sueño más grande es ser campeón mundial.

También inspirar a otros, “ser campeón mundial es el objetivo de todo peleador, de todo deportista, pero mi objetivo principal también es ser un ejemplo a seguir, que la juventud vea que si yo pude, también ellos pueden”.

A lo que agregó que su mejor consejo para aquellos jóvenes que quieran seguir sus pasos.

“Más que nada que, por experiencia propia, hay días que a pesar de que lo demos todo, el 100 por ciento, por alguna razón la cual no sé cuál sea sinceramente, vamos a despertar al día siguiente no solamente estando en el mismo lugar, sino un paso atrás. Y esos momentos son obviamente muy frustrantes porque te preguntas ¿por qué? Estoy dando todo, el 100 por ciento y no avanzo, pero yo creo que muy en el fondo eso solamente te pone a prueba y cuando menos te lo esperas ya estás muy cerca de cumplir tu objetivo, tu sueño, entonces pues yo creo que la palabra sería nunca rendirse y ser muy perseverantes a pesar de todos los obstáculos que hay en el camino”.

PELEANDO POR CAUSAS NOBLES

Para Gustavo Rivera Río algo fundamental en su vida es poder ayudar a otros. En el reciente desastre que vivió Acapulco tras el pasó del huracán Otis, el boxeador se unió a Fundación Grupo Andrade para recaudar víveres.

“Es súper importante y más para mí, yo representé al estado de Guerrero muchísimos años, tuve muchísimos campeonatos nacionales, gané muchas medallas con ellos. Mi profesor que falleció era de Acapulco, era guerrerense. Ahora que tengo la oportunidad de unirme a Fundación Grupo Andrade, me da muchísima satisfacción, y yo creo que si puedo poner ese ejemplo de que si yo estoy ayudando, pues que los demás también se motiven a ayudar”, comentó El Dorado.

Sin duda busca continuar haciendo este tipo de labores con distintas causas, “siempre me ha gustado, he tenido la oportunidad de ir a muchas escuelas primarias, secundarias, a dar pláticas de muchas cosas, de bullying, es algo que me nace, me gusta la juventud, más que nada, yo creo que los jóvenes son el futuro”, aseguró para finalizar su entrevista con Panorama de El Heraldo de México el joven boxeador.

HA DICHO

MÁS SOBRE EL DORADO

¿A quién te gustaría enfrentar en el ring?

O’Shaquie Foster, el actual campeón mundial.

¿Cuál es tu lema de vida?

La perseverancia, porque la perseverancia es la clave para muchas cosas.

¿A quién admiras?

A Manny Pacquiao, un peleador filipino muy reconocido, de los mejores que ha habido.

¿Tu mayor miedo?

Yo creo que sería quedar obviamente mal. El deporte es muy peligroso. Muchos peleadores de alto nivel ya no han podido regresar a sus vidas normales debido a los golpes que han recibido, entonces sí, obviamente preocuparme por mi salud.

¿El mejor consejo que te han dado?

Nunca rendirme, si no fuiste capaz de lograr tu objetivo, siempre lo he dicho, que no sea porque te rendiste, sino por situaciones que ya no estuvieron a tu alcance.

PRÓXIMA PELEA

La pelea se llevará a cabo en Sala Urbana, en Naucalpan, Ciudad de México.

La pelea se llevará a cabo en Sala Urbana, en Naucalpan, Ciudad de México.

Por Ailedd Menduet

Foto: Alfredo Pelcastre

