Jesse Rodríguez vs Sunny Edwards: ambos monarcas ponen sobre la línea el cero en sus récords

El peleador con sangre mexicana, Jesse Rodríguez, pone este sábado en juego la corona mosca de la Organización Mundial de Boxeo ante el inglés Sunny Edwards, actual dueño del fajín del mismo peso, avalado de la Federación Internacional de Boxeo.

En un esperado duelo de unificación, con la Arena Desert Diamond como sede, ambos monarcas ponen sobre la línea el cero en sus récords, su campeonato y el orgullo.

"Estoy más que motivado. Todos los días pienso en mi hija. Quiero dárselo todo. Me estoy esforzando al máximo, más que nunca", declaró Bam Rodríguez, quien está en busca de la primera exposición de la corona, luego de que en peso supermosca despachara a figuras como a los monarcas Srinsaket Sor Rungvisai, de Tailandia, y al sinaloense Carlos Cuadras.

"No soy un tramposo y se arrepentirá" señala Bam Rodríguez Créditos: Cortesía

Lo acusa de consumir sustancias prohibidas

Durante la última semana de promoción, el británico estuvo acosando, como parte de su estrategia, a Bam Rodríguez, acusándolo de presunto consumo de sustancias, provocando un clima tenso.

"No soy un tramposo y se arrepentirá. Él no se ha enfrentado en el ring a un boxeador con mis habilidades, y además tengo poder. Creo que tengo lo que hay que tener no sólo para derribarle, sino para acabar pronto el combate", abundó Rodríguez.

Con esta contienda, Edwards hará su debut en América, luego de sumar 20 peleas superadas, cuatro por la vía corta.

Otras peleas

En la misma velada, está contemplado el regreso del excampeón mundial, Murodjon Akhmadaliev, quien en abril pasado cayó ante los puños del filipino Marlon Tapales. El de Uzbekistán enfrentará al invicto mexicano, Kevin González, en un duelo pactado a 12 rounds.

Mientras, en duelo a 10 rounds, por corona internacional mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Galal Yafai - quien va por su sexto duelo profesional - se mide al experimentado Rocco Santomauro.