Andre Berto regresa para cobrar una vieja deuda a Robert Guerrero, después de 40 años

Con 40 años de edad y más de cinco lejos del ring, el excampeón mundial estadounidense, Andre Berto, regresa este sábado para cobrar una vieja deuda que tiene con el mexicoestadounidense Robert Guerrero.

Hace 11 años, en Ontario, California, se enfrentaron por el título interino welter del Consejo Mundial de Boxeo y El Fantasma Guerrero salió con una victoria por amplia decisión unánime. Por eso, ahora en Minneapolis, como pelea de apoyo del duelo entre David Morrell y Sena Agbeko, Berto buscará vengar ese descalabro y hacer ese regreso que pospuso por mucho tiempo.

"El puño tiene hambre y tengo que alimentarlo"

Este duelo está pactado a 10 rounds en peso superwelter

"Para los que me conocen, siempre estoy en forma y esta es una pelea que necesitaba de vuelta. No estaba a mí 100, quiero la revancha antes de que deje este juego. Todavía me voy a dormir y vienen cosas a mi cabeza, tengo que recuperarla", declaró el boxeador de Florida, quien llegó a ser considerado de los mejores representantes de peso welter.

Guerrero también vuelve con una larga ausencia a cuestas, pues desde hace dos años no ve acción arriba de un ring. En su última salida, El Fantasma despachó a otro veterano, venció por decisión unánime a Víctor Ortiz.

"El puño tiene hambre y tengo que alimentarlo. Esta pelea será diferente porque estamos viejos. Pero como mi papá siempre me dijo que entre más viejo es un toro, más duros son sus cuernos", sentenció El Fantasma.

Se pelearán 10 rounds

Este duelo está pactado a 10 rounds en peso superwelter y ambos coincidieron en que este encuentro será el cierre perfecto para sus carreras de Salón de la Fama.

Andre Berto, boxeador olímpico en Atenas 2004, fue campeón welter del CMB y FIB, entre 2008 y 2011; además fue campeón interino de la AMB en 2015. Por el otro lado, Guerrero fue campeón pluma y superpluma de la FIB entre 2006 y 2010, mientras que en ligero y welter alcanzó interinatos.

