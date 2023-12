Movimiento Ciudadano y Morena chocan por crisis en el TEPJF

Movimiento Ciudadano y Morena chocaron en la sesión pública del Pleno del Senado, por la crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la anunciada renuncia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

La disputa comenzó cuando el líder de MC y senador, Dante Delgado Rannaruo, pidió que en la sesión se defina el nombramiento de dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF, y acusó a Morena y al PRI de frenar dicho proceso.

Sigue leyendo:

Dante Delgado respalda la decisión de Samuel García: "Estoy orgulloso de usted"

Dante Delgado tras retiro de Samuel García: "Esto no ha terminado, vamos a ganar la presidencia"

“Son acuerdos en los oscurito como lo hace Morena con el PRI y el PRI con el PAN. Hay intervención de personeros que sin representatividad pero con cercanía afectiva con la candidata presidencial de Morena obstaculizan la posibilidad de construir para el bien del país. Bailan de “cachetito” el PRIMOR, mientras que Marko Cortés y el PAN voltean para el otro lado”, dijo.

Faltan 2 nombramientos en el TEPJF

Delgado indicó que el Senado no puede dejar que persista la crisis institucional en el Tribunal Electoral Federal por la falta de dos nombramientos del Pleno del TEPJF.

“Esa renuncia a cumplir con el nombramiento es orquestada por Morena con la complicidad del PAN. Alito, Marko y Mario Delgado están de acuerdo en no nombra a los magistrados y mantener la crisis institucional en el que está sumida la Sala Superior y mantener el control de un órgano que debe ser autónomo”, señaló.

En respuesta, el senador Ricardo Monreal (Morena) no aceptó admitir “en sus derivaciones y conjeturas desproporcionadas, qué tenemos que ver con el PAN y con el PRI”.

“Son especulaciones fuera de toda proporción y rechazo tajantemente es que usted con su habilidad, trata de mezclar a nuestra candidata la doctora Claudia Sheinbaum en una especie de conspiración totalmente imaginaria, no lo podemos admitir”, sostuvo.

El morenista explicó que intentaron un acuerdo para procesar los nombramientos de la Sala Superior del TEPJF, pero no se logró.

“Intentamos el acuerdo, usted y yo platicamos y creo que debimos haber llegado a acuerdos. A mí no me deshonra y no me avergüenza platicar con PRI, PAN y PRD, para construir mayorías calificadas”, expuso.

Al final, el Pleno del Senado rechazó procesar los dos nombramientos de magistrados vacantes en el Tribunal Electoral Federal.

DRV