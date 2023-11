Rubén Moreira propondrá Comisión Especial para dar seguimiento a la reconstrucción de Acapulco

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, adelantó que propondrá en la Junta de Coordinación Política la integración de una Comisión Especial para dar seguimiento a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

“No será una comisión investigadora, no tendrá el objetivo de criticar, destruir, la intención es hacer propuestas, de que veamos qué le falta a Acapulco y desde la Cámara saber qué podemos lograr. Ofrecerle espacios de reflexión al guerrerense, al acapulqueño, para salir adelante y visibilizar los problemas que no se están atendiendo”, indicó.

Puntualizó que “no hay un plan. Foto: Archivo

Te puede interesar:

Califica Rubén Moreira como una tragedia la aprobación del PEF 2024

Rubén Moreira: en Guerrero se vive una gran tragedia, debe haber desaparición de poderes

Durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, que se transmite a través de sus redes sociales, el líder priista aseguró que el objetivo es que haya propuestas, no sólo para Acapulco, para todo el país, porque el Sistema Nacional de Protección Civil está desmantelado.

Dijo que le preocupa que lo sucedido en Acapulco se empieza a olvidar. “Acapulco se empieza a hacer chiquito en la opinión pública y está viviendo una de las peores tragedias del país ante el silencio de todos, pareciera que no pasa nada. Dónde están aquellas Organizaciones no gubernamentales (ONG) tan punzantes en tiempos del PRI o del PAN, están calladas”.

Puntualizó que “no hay un plan, no he visto sentadas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno con el sector productivo y social, para un gran plan de recuperación de Acapulco, que incluya temas como revisar las reglas de construcción”.

Sobre la inseguridad que se vive en varias partes del país, Moreira Valdez afirmó que “no hay ley, no hay estado de derecho, estamos rumbo a un narco estado y se van a meter en las elecciones”.

Presentó videos de hechos de violencia que circularon en redes sociales en la semana. Uno en el que se ve el asesinato del subdirector de Operaciones de la policía de Zapopan, Jalisco, quien entró a una cafetería para comprar sus alimentos, pero sujetos armados ya lo estaban esperando para matarlo.

Otro en el que se ve el intento de asalto a cuatro jóvenes que viajaban por la Carretera México – Puebla, a la altura de San Marcos Huixtoco, Chalco, Estado de México. Aunque consiguieron escapar, uno de ellos, el conductor, fue herido de bala.

Dio cifras de homicidios que se registraron en varios estados del país en los últimos diez días: Baja California, 53; Aguascalientes, uno; Chiapas, 17; Colima, 16; Estado de México, 80; Jalisco, 43; Guerrero, 31; Hidalgo, 7; Michoacán, 53; Morelos, 26; Nuevo León, 42; Oaxaca, 25; Puebla, 32; Querétaro, cero; Sonora, 23 y Zacatecas 33.

Criticó la irresponsabilidad del gobernador de Nuevo León, Samuel García. “A mí lo que me llama la atención es ver cómo distrae la atención. Cómo todavía hay algo de credibilidad en ese tipo de personajes que prometen todo y en la realidad no sucede nada. Me llama la atención como la opinión pública de Nuevo León, tan culta, no diga nada”.

“(Samuel) es un tipo convencido del marketing. Para llegar a la gubernatura prometió un montón de cosas. Hoy sigue prometiendo cosas, hoy es producto de Movimiento Ciudadano (MC) para ser candidato a la Presidencia de la República, MC se convierte así en un esquirol del gobierno para tratar de dividir a la oposición y él se sale un tiempo del gobierno y con eso evita enfrentar las realidades”.