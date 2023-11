Un incidente de descarrilamiento de tren en Querétaro ha mantenido en alerta a las autoridades locales y nacionales. El director de la Coordinación de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Francisco Ramírez Santana, brindó detalles sobre el suceso, que ocurrió en la vía férrea de Ferromex cerca de la mediodía en Hércules, en la capital del estado.

El incidente involucró a seis carrotanques que transportaban combustóleo, un producto derivado del petróleo utilizado en hornos y calderas. Cuatro de estos carrotanques quedaron parcialmente fuera de la vía, mientras que dos de ellos se volcaron, causando un derrame de combustóleo.

Los carrotanques no presentan riesgo de ignición

El personal de Bomberos de Querétaro, especializado en atender emergencias con materiales peligrosos (HAZMAT), respondió al llamado y logró controlar el derrame. Para las 13:42, la situación estaba completamente bajo control, y no existían riesgos de más fugas.

Descartan riesgo de explosión

Ramírez Santana aseguró que no hubo personas lesionadas en el incidente y que no existe un riesgo de explosión. Los carrotanques, hechos de metal, no presentan riesgo de ignición debido a la exposición al sol.

“No hay un riesgo o si la duda existe de un riesgo de explosión, no la hay, es un producto pues con unas características físico-químicas que están controladas y el riesgo no existe, no hay un riesgo de explosión, no hay un riesgo de incendio en este momento”, señaló Ramírez Santana.

La responsabilidad de investigar las causas del descarrilamiento recae en Ferromex, la empresa propietaria de la vía férrea. Ferromex activó de inmediato un protocolo de respuesta a emergencias y envió un equipo de especialistas para abordar la situación y restaurar la comunicación en la línea férrea.

Autoridades de emergencia reaccionaron de inmediato

“Se activaron de manera inmediata el protocolo de respuesta a emergencia por parte de Ferromex, que bueno se han activado por parte de ellos una cuadrilla que viene saliendo de Huichapan Hidalgo y de Irapuato, esto fue hace un poco más de un par de horas entonces el traslado que esto conlleva”, informó el director de PC municipal de Querétaro.

Cortan la circulación por descarrilamiento de tren en Querétaro

El corte de circulación vial en el área se debió a las operaciones de los servicios de emergencia y se mantendrá hasta que se complete la operación de respuesta y recuperación. No obstante, se ha asegurado que no existe riesgo para la población circundante.

Se informó que el descarrilamiento de tren en Querétaro no representa un riesgo para la población, y las autoridades locales y Ferromex están trabajando juntas para resolver la situación de manera segura.