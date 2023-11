Tito Nieves afirma que Bad Bunny y Peso Pluma "son buenos"

Con 46 años en la música, el puertorriqueño Tito Nieves sabe que las modas son cíclicas y aunque la salsa no acapara actualmente las listas de popularidad, es un género que siempre está presente, incluso en las nuevas generaciones, al menos así lo nota en sus conciertos, donde ve tanto a personas adultas como a jóvenes.

“En mis conciertos van familias enteras, sobre todo jóvenes, porque también he grabado temas con artistas más jóvenes o incluso apoyando a los nuevos talentos, porque creo que en ellos está el futuro”, aseguró el intérprete.

La salsa es un género que llego para quedarse

Nieves recordó que tan sólo el año pasado cantó ante más de cien mil personas en el Salsa Fest Veracruz y la mayoría era jóvenes de entre 20 y 30 años, de hecho, aseguró que en México y sobre todo en dicho estado, es donde más ha visto a la gente disfrutar de este género, pero asegura que en todas las fiestas por lo menos hay una hora de este ritmo y “mientras allá juventud, seguiremos adelante”.

Tito Nieves respeta los nuevos géneros como el urbano y los corridos tumbados Créditos: Especial

Es por esta euforia, que Tito prepara su primer Auditorio Nacional este jueves 16 de noviembre, donde asegura que la gente podrá escuchar sus clásicos como “Fabricando fantasías”, “Señora ley” y “El amor más bonito”, porque sabe que la audiencia manda y ellos quieren escuchar los éxitos.

“Este recinto representa lo máximo, porque es uno de los lugares más importantes del país, sólo los artistas de renombre han pasado por ahí, yo jamás imaginé estar ahí y cuando recibí la llamada no lo creía, me parece espectacular reunirme ahí con el público”, detalló.

Nuevos géneros entienden al público

Tito Nieves respeta los nuevos géneros como el urbano y los corridos tumbados, sobre todo porque entiende que hay público para todos los gustos, pero no comparte muchas de las letras y mensajes que vienen en las letras.

“Si algo he aprendido es que debes respetar gustos y opiniones, quizá no estoy de acuerdo con muchas letras, pero respeto, yo tuve mi tiempo de juventud en aquel entonces lo que a mí me gustaba, a mis papás no: el rock. Ahora hay muchos ritmos nuevos y entre los más grandes destacan los latinos: Bad Bunny y Peso Pluma, eso es bueno”, señaló.

Lo que sí le gusta es el ranchero y regional mexicano, porque se identifica mucho con el “sentir de las canciones”, incluso confesó su admiración por Christian Nodal, con quien hasta le gustaría grabar un tema”, “si me llama con gusto lo hago, sería interesante”.