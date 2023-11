Gustavo Adolfo Infante le contesta a Peso Pluma tras atacar a los medios: "no me parecen tus majaderías"

Gustavo Adolfo Infante nuevamente se lanzó con todo contra Peso Pluma, después de que el cantante atacara a los medios de comunicación durante su concierto en el Foro Sol. El periodista de espectáculos le recordó que son ellos los que hacen que la información del artista llegue al público, por lo que lo invitó a dejar de insultarlos y mejor lo invitó a una entrevista para hablar al respecto de su carrera y esta disputa.

El pasado fin de semana Peso Pluma se presentó en uno de los estadios más grandes e importantes del país. Ante el buen recibimiento de los fans y la euforia del momento, el intérprete de "Lady Gaga" aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a algunos medios de comunicación: "A todos los pinch*s medio amarillistas, que criticaron y que dijeron que no vendía ni un pinc$* boleto, aquí está su p*t% Foro Sol completo", gritó.

Así le responde Gustavo Adolfo Infante a los insultos de Peso Pluma

Después de que el llamado "Doble P" insultara a los medios de comunicación, Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de sus compañeros. Durante su programa De Primera Mano, el periodista de espectáculos reconoció la popularidad y el buen trabajo del joven cantante, sin embargo, destacó que tiene un mala actitud, ya que solo quiere que se hable bien de él y que no se le cuestione sobre lo que hace mal.

"¿Eres de piel muy sensible, no? Ahora se tiene que decir que eres guapo, maravilloso, exitoso, vendedor, simpático, buena onda. Y tampoco eres ni guapo, ni simpático, ni buena onda. Eres un fenómeno, a la gente le gustas y reconozco tu éxito, pero yo creo que de eso que todo el mundo te tenga que rendir pleitesía, yo creo que hay que ubicarnos", mencionó el comunicador, quien no es la primera vez que se lanza contra el artista de corridos tumbados.

Peso Pluma criticó a los medios de comunicación IG @pesopluma

Insisten en que Peso Pluma no vendió los boletos de su concierto

En tanto, sus compañeros Lalo Carrillo, Addis Tuñón y Érika González, estuvieron de acuerdo con su comentario y recordaron que la realidad es que le costó vender los boletos para su concierto en el Foro Sol, pues pusieron las entradas tuvieron descuentos y a unas semanas no se vendían por completo. "De las 65 mil personas, vendiste la mitad, porque parte de los boletos estuvieron al 2x1", mencionó Carrillo.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante se mostró molesto con la forma en la que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre del interprete de "Ella baila sola", sin embargo, insistió en que le diera una entrevista. "No somos tus relaciones públicas y no somos los pinches medios tampoco. (...) A mi no me parecen tus majaderías, tus groserías. Yo creo que es inmerecida la majadería. Que bueno que te vaya bien, pero da una entrevista, platiquemos".