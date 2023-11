"No están haciendo nada": buscadoras de Jalisco hallan 2 cuerpos en un predio que ya había sido investigado por la FIscalía

Dos cuerpos se localizaron enterrados en un terreno de la colonia Las Conchas en Guadalajara por parte de integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco a quienes se les reportó este punto de forma anónima.

Estos cuerpos estaban enterrados en el patio de una vivienda abandonada que se encuentra en la casa 190 de la Calle Núñez Morquecho en el cruce con 5 de mayo.

Acusaron a las autoridades de no hacer su trabajo. FOTO: Madres Buscadoras de Jalisco

La Fiscalía había descartado que hubiera cadáveres en el sitio

Las integrantes del colectivo señalaron que hace mes y medio la Fiscalía del Estado y el Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses (IJCF) habían llevado a cabo una búsqueda en este mismo sitio; sin embargo, solo escarbaron entre 20 y 50 centímetros, y dieron por descartado que hubiera cuerpos en este lugar.

Una llamada anónima les informó que en esta finca sí había cuerpos y nuevamente el colectivo solicitó los permisos para revisar el lugar que en esta ocasión, con una excavación más profunda, por lo pronto, dio positivo a dos cuerpos, ambos masculinos. Además de las osamentas, también extrajeron prendas de ropa de hombre.

Debajo de la tierra había restos de dos personas. FOTO: Madres Buscadoras de Jalisco

No es el primer cuerpo que encuentran las Madres Buscadoras Jalisco

En otra casa ubicada en el mismo punto, en el mes de septiembre, las Madres Buscadoras de Jalisco extrajeron una osamenta de entre basura y escombro.

Indira Navarro, vocera del colectivo explicó que las autoridades levantarán los cuerpos y les mencionaron que seguirían los trabajos; sin embargo, desconfían debido a que las otras fincas donde se localizaron cuerpo y presumen que aún hay restos, no han continuado con las labores.

"No han hecho absolutamente nada estamos seguras que hay más y no nos dejan ingresar porque están aseguradas pero no las trabajan y ya va más del mes".

Han realizado varios hallazgos sin ayuda de las autoridades. FOTO: Madres Buscadoras de Jalisco

¿Cuál es el objetivo de las madres buscadoras?

A lo largo de todo el país han surgido más de 200 colectivos de familias, principalmente encabezados por mujeres, los cuales se dedican a salir a terrenos, lagunas, predios abandonados, ríos y toda clase de inmuebles para tratar de hallar a sus seres queridos.

Para la mayoría la historia es similar: dejaron de ver a sus seres queridos y pese a que siguieron los protocolos establecidos para la búsqueda de personas ante la autoridades, se encontraron con la indolencia de funcionarios públicos que por la saturación en sus labores no dedican el tiempo suficiente a cada caso.

Los carpetazos y las promesas de que hay avances que nunca son comprobados, ha llevado a cientos de madres a realizar el trabajo que las fiscalías no han podido hacer. En su senda, estas personas han desarrollado sus propios métodos, los cuales se sostienen en las investigaciones que han hecho por su cuenta.

Con herramientas comunes, las jefas de familia suelen usar varas para picar la tierra, entrevistarse con poblaciones completas e incluso pedir ayuda a los criminales para poder darle un cierre al ciclo de dolor que comenzó con una silla vacía a la hora de la comida en sus domicilios.

Madres buscadoras asesinadas: la revictimización de las víctimas

La delincuencia organizada ve con malos ojos esta práctica, debido a que se considera en riesgo de ser descubierta por las autoridades. Pese a que no han sido pocas las que han pedido que solamente se les indique dónde quedaron los restos de sus hijos, no han sido pocos los casos de madres buscadoras que han terminado siendo víctimas de asesinatos.