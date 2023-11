Delfina Gómez inaugura el Camino a San Simón-Papalotla, vialidad que beneficiará a 45 mil habitantes de Texcoco

Este fin de semana, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez inauguró la vialidad Camino a San Simón-Papalotla, Texcoco, que beneficiará a 45 mil habitantes de cuatro comunidades de esta región y otras localidades cercanas, quienes mejorarán su calidad de vida, al contar con accesibilidad a lugares de trabajo y escuelas.

Durante el evento, la gobernadora aseguró que la inauguración de dicha vialidad han sido un gran esfuerzo de diversas autoridades estatales y municipales; y “simboliza progreso, conexión y bienestar para todos”.

Precisó que la obra implicó la renovación de 4 kilómetros de la carpeta asfáltica

Créditos: Especial

Sigue leyendo:

Delfina Gómez invita a juventudes del Edomex para crear Plan de Desarrollo Estatal

FGJEM: "Aumentan 68% órdenes de aprehensión por delito de extorsión en Edomex"

El Camino a San Simón-Papalotla Texcoco beneficiará de manera directa a habitantes de las comunidades de Pentecostés, Texopa, Tulantongo y San Simón, así como a las localidades de Chiautla, Papalotla y Tepetlaoxtoc.

Resaltó el ejemplo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado que con una buena administración de recursos y con el poder de servir se impulsa la toma de decisiones, garantizando que las necesidades de la gente sean el centro y el eje de gobierno de cada proyecto.

“Si un gobierno no está cercano al pueblo, si un gobierno no lo escucha y no palpa sus necesidades de primera mano, pues obviamente va a ser muy difícil que conozca lo que realmente requieren los ciudadanos”