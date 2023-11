Los Ramírez Castañeda. La otra vida en Tamoanchan

Los Ramírez Castañeda cumplen 26 años de reconstruir oficios y de arropar a la muerte; con carcajadas y colores dan vida a la huesuda de manera divertida.

Originarios de Tequesquitengo, en el municipio de Xoxocotla, Morelos, desarrollaron su inspiración en personajes y elementos culturales de un México casi olvidado. Su preparación profesional, los ha llevado a encontrarse con el oficio de la cartonería entregando años de mucho amor y dedicación a una tradición definida como costumbrista.

El taller es un espacio familiar conformado por tres integrantes: Martín, Miriam y Regina Huitsilin. Las piezas creadas por estos artistas tienen movimiento, color y alegría.

La calavera aguarda inmuta y ansiosa para vestirse de mil formas y vislumbrar “La otra vida en Tamoanchan” -el paraíso-, tal vez representar un oficio, quizás ir a un entierro, e incluso, visitar un museo. Sus piezas reflejan lo que fuimos en un pasado remoto y lo que seremos en un futuro: ¡Esperamos, no tan pronto!

La calaca de los Ramírez ha logrado llamar la atención de coleccionistas de arte en diversos países, incluyendo su incorporación en exposiciones de algunos museos del extranjero. Como buenos cartoneros también elaboran “chinelos y tecuanes”, personajes completamente representativos de su estado.

En su taller se pueden encontrar otras piezas como los llamados “Remigios”, diablitos con patas largas, muñecas de sololoy, sirenas, cráneos, alebrijes y todo aquello que la imaginación pueda brindar.

SABER FAMILIAR POR EL MUNDO

Martín Ramírez Salas es egresado del Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. Miriam Castañeda terminó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Sol, en Cuernavaca. Regina Huitzilin Ramírez Castañeda estudia la licenciatura en Arte y Diseño en la UNAM.

Esta familia ha realizado exhibiciones en el National Museum of Mexican Art de Chicago, Illinois; el GoggleWorks Art Center de Reading Pennsylvania; el Laredo Sister Cities Festival en Texas; el Festival Viva México en Santa Fe, Nuevo México; en el Museo de Antropología y Arqueología de la Universidad de Pennsylvania y en otros museos de Morelos y Puebla. En octubre de 2017, los Ramírez Castañeda realizaron una magna exhibición en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y en 2018 fueron invitados por el Smithsonian Institution para dar una demostración de su arte en el National Museum of the American Indian, en Washington D.C.

Actualmente, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAEM, en Morelos, presenta en sus salas la colección La otra vida en Tamoanchan, que reúne 25 escenas que retratan la identidad morelense. A esta exposición, se sumó el Museo Morelense de Arte Popular, celebrando una exposición por sus 25 años como creadores de arte popular.

Próximamente presentarán el libro La memoria de las calacas, con textos de Patricia Jiménez Pons y fotografías de la variada obra de los Ramírez Castañeda.

Por Marco Polo Hernández

EEZ