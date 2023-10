Busca talento mexicano para integrarse al elenco de “La Malinche”

Más de 200 jóvenes de todos los estados del país, bailaron y cantaron frente a Nacho Cano en busca de ser uno de los 20 jóvenes que viajará a España becado para estudiar dichas disciplinas e integrarse al elenco de “La Malinche”.



“Al ser un musical complejo, porque incluye canto, actuación, inglés, baile urbano y flamenco, propuse un programa de becas para que las personas se vayan a preparar a España y después regresen a finales de 2024 a montar la obra aquí en México”, dijo Cano.

Las audiciones se realizaron de manera presencial este miércoles, durante más de siete horas el músico de Mecano vio desfilar a los jóvenes pre seleccionados, ya que el primer filtro fue un casting en video y recibieron más de 800 pruebas.

“En comparación al último casting que hice en 2006 para ‘Hoy no me puedo levantar’ ha evolucionado mucho, están muy fuertes en el baile y canto, sobre todo veo que aquí todos me valen para interpretar a los aztecas y mayas”, contó.

Los participantes fueron formados por bloques, primero los pasaban en grupo para aprenderse una pequeña parte de la coreografía y ya después, cada uno se presentaba frente al músico dando lo mejor de sí. Después pasaban a otro cuarto donde hacían la prueba de canto, algunos interpretaban una pieza del musical, otros se aventuraban a cantar banda, rancheras y hasta piezas de otros proyectos teatrales.

Nacho, sentado frente a una mesa que le servía de escritorio, los saludaba y los observaba con atención, hacía anotaciones de cada participante. A algunos les pedía interpretar otro tema, uno más suave o más alto.

El musical recién inició su segunda temporada en España, por eso para Cano es importante ya traerlo a México, y aunque sabe que seguro levantará polémica, invita al público a verlo, porque le tomó 12 años desarrollarlo y lo hizo de una manera positiva y homenajeando a “La Malinche”, a quien ve como la mujer más importante de América, porque gracias a su diplomacia La Conquista se hizo sin tanto derramamiento de sangre.

