Debuta Estados Unidos como invitada de honor del Cervantino

Con una inversión “sobre el millón de dólares” y poniendo relevancia en temas de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad, Estados Unidos debutará este viernes como invitado de honor de la edición 51 del Festival Internacional Cervantino (FIC), que se lleva a cabo hasta el 29 de octubre.

“Tendremos más de 259 artistas, 30 actos, con una inversión sobre el millón de dólares, pero lo importante aquí es recalcar la importancia de todos los enlaces que tenemos entre Estados Unidos y México, esos enlaces culturales”, dijo Silvio González, Ministro Consejero de Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos al hablar del programa.

Estados Unidos, agregó, “siempre ha participado, pero nunca había sido el invitado de honor, creo que es un honor que nos considere el gobierno de México, pero lo más importante es que se da en los 200 años de las relaciones diplomáticas; tenemos algo que es muy estrecho, lo que tenemos es el pasado, los desafíos, las oportunidades, pero cuando vemos al futuro no se puede explicar México sin Estados Unidos y Estados Unidos sin México”.

Arte, cine, literatura, música, danza y deportes forman parte de la oferta que la Unión Americana llevará a Guanajuato. El festival arrancará el 13 de octubre con el espectáculo Broadway va a Hollywood, en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, donde se interpretarán algunos de los temas más populares de la meca del teatro estadounidense.

En referencia al anuncio de que EU continuará con la construcción del muro fronterizo con México, González afirmó: “Es un tema de migración que no sólo tiene que ver con México y con Estados Unidos, es un tema regional, del número de personas que pasa por México, la gran mayoría llega de América del sur”.

“No se puede quitar el contexto de que existen desafíos, pero también tenemos que ver las oportunidades y las oportunidades están aquí, las oportunidades crecen con el desarrollo de México, que está tomando muchísima amplitud, en el nearshoring con Estados Unidos, con los intercambios culturales, los intercambios académicos, que existen entre ambos países y esos lazos que ninguno de los otros países tendrá, más que Estados Unidos y México”, abundó.

Elizabeth Andión, especialista en Asuntos Culturales de la Embajada de EU en México, informó que la programación para el FIC comenzó a ser preparada a inicios del año. Para esta edición, el país de las barras y las estrellas decidió nombrar su morada en Guanajuato como Casa Ben Franklin, donde se exhibirán diferentes exposiciones deportivas, así como un recorrido en 3D por la colección de arte del embajador y un ciclo de cine para niños.

Entre las actividades que EU ha preparado se encuentra la participación de la compañía de bailarines con discapacidad AXIS, la banda Dine-Navajo Sihasin y los hawaianos Daniel Ho y su trío. En tanto, la Universidad de Iowa, a través de su programa internacional de escritura destacara a la novelista gráfica Aubrey Hirsch, el narrador y poeta mexico estadounidense Luis Alberto Urrea, la autora chicana Sandra Cisneros y a la poeta Donika Kelly.

Las actuaciones estadounidenses incluyen también al rapero en maya Pat Boy junto con el Dj Rakalku; el Afro Latin Jazz Ensemble de Arturo O’Farril; la compañía multiétnica Dance Theatre Harlem; el virtuoso del ukelele Daniel Ho; la compañía Concrete temple Theater; el grupo Trey McLaughlin and The Sounds of Zama y el Ballet Hispánico, entre otros artistas.

PAL