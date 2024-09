La nueva tienda que sustituirá 7 eleven y que busca destronar a Oxxo en México

Oxxo, es la cadena líder de tiendas de conveniencia en México, la cual se ha consolidado como una de las favoritas del mercado. Cuenta con miles de sucursales en todo el país, lo que la convirtió en un referente para los consumidores que buscan productos de primera necesidad en un ambiente accesible y cercano. Sin embargo, esta posición podría verse afectada por el ingreso de un competidor importante en el país.

El competidor que intenta destronar a Oxxo en México es Alimentation Couche-Tard, una destacada multinacional canadiense. Se especializa en la operación de tiendas de conveniencia y gasolineras, y es la propietaria de la cadena de tiendas Circle K. El objetivo es intentar una alianza comercial con 7-eleven, otra importante cadena en el país.

Oxxo es la cadena líder de tiendas de conveniencia en México. Fuente: Pinterest

La nueva tienda de conveniencia que podría instalarse en el mercado mexicano

Alimentation Couche-Tard presentó una propuesta formal para adquirir Seven & i Holdings, el conglomerado japonés que opera la reconocida cadena de tiendas 7-Eleven. Esta potencial fusión no solo tendría un impacto significativo en el mercado global, sino que también podría convertirse en el mayor operador de tiendas de conveniencia del mundo. Los ejecutivos japoneses están evaluando la propuesta y aún no han respondido a la oferta realizada.

Alimentation Couche-Tard presentó una propuesta formal para adquirir Seven & i Holdings. Fuente: Pinterest

La posible adquisición de Seven & i Holdings por parte de Alimentation Couche-Tard plantea algunos interrogantes sobre su impacto en el mercado de tiendas de conveniencia, y en particular sobre Oxxo. Esta última tiene una sólida presencia en México, superando en número de tiendas tanto a 7-Eleven como a Circle K. Ello puede significar una ventaja en términos de cobertura y penetración lo que la posiciona competitivamente robusta.

Vale mencionar algunas de las mejoras que estas nuevas tiendas que llegarían a México tendrían como ventaja sobre Oxxo, la implementación de nuevas tecnologías, como aplicaciones móviles y sistemas de pago electrónico avanzados. Ello permitirá mejorar la experiencia de compra y hacerla más conveniente para los usuarios. Además, ambas cadenas planean lanzar programas de lealtad conjuntos que ofrecerán beneficios exclusivos a los clientes que frecuenten tanto Circle K como 7-Eleven.