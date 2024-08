Profeco revela cuáles son las mejores marcas de colágeno hidrolizado en México

Durante las últimas horas el nombre de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha aparecido de forma recurrente en las listas de tendencias de distintas plataformas digitales y esto se debe a que se hizo viral un estudio de calidad que hizo sobre 32 marcas de colágeno hidrolizado que se venden en el mercado mexicano pues en se destacaron las mejores y se exhibieron las que presentan irregulares para que fomentar un consumo más informado y para aprovechar la tendencia en esta nota te diremos todo acerca de esta prueba de calidad.

Para empezar a abordar el tema lo primero que se debe considerar es que este estudio de calidad fue difundido en la edición de mayo de 2022 de la Revista del Consumidor, la cual, se puede consultar a detalle en este link, por lo que existe la posibilidad de que la composición de los productos en cuestión se haya modificado, no obstante, dicha información sirve como referencia y los datos mencionados podrían ser contrastados por los propios consumidores al adquirir uno de los artículos mencionados.

La Profeco analizó un total de 32 marcas de colágeno hidrolizado. Foto: Revista del Consumidor

En el estudio de calidad realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se analizaron un total de 32 productos denominados colágeno o colágeno hidrolizado en polvo, tabletas y cápsulas y se informó que los criterios de evaluación fueron que cumpliera con la información comercial correcta en sus etiquetas, tal como se marca en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, contenido negro, contenido de colágeno, contenido nutrimental y el contenido de sodio.

Es importante señalar que, tras este estudio de calidad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no realizó un ranking de las marcas de colágeno debido a su amplia variedad de composiciones, sin embargo, lo que sí se pudo saber cuáles son las marcas que más colágeno aportan en cada porción diaria recomendada por el fabricante y en este rubro el top 5 quedó conformada de la siguiente manera:

Collagen Labores Nutrition: 37.1 g de colágeno por cada porción de 40 g

Vidant:19.8 g de colágeno por cada porción de 20 g

Sesen: 13.9 g de colágeno por cada porción de 15 g

Wonu, Women’s Nutrition:11.3 g por cada porción de 11.5 g

Life 180: 10.1 g por cada porción de 15 g

La Profeco destacó las marcas que incluyen más colágeno por cada porción. Foto: Revista del Consumidor

En cuanto a las irregularidades que exhibió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su estudio de calidad las marcas que quedaron mal paradas fueron Nature’s Life por contener 10.2 por ciento menos del producto que declara en su etiqueta, Bio B Berry Colágeno por contener publicidad potencialmente engañosa, Solanum, Neocell, Mi Fibra Diaria, Drasnaví Collmar y VitHerbal por no sustentar las leyendas contenidas en sus etiquetas y envases.

Para finalizar, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), recomendó visitar a un médico antes de comenzar a tomar colágeno hidrolizado, además, se destacó la importancia de leer las instrucciones de uso para no ingerir más colágeno de lo recomendado por día, asimismo, señaló que es importante considerar que los suplementos no son una medicina por lo que no son capaces de curar enfermedades y exhortó a los consumidores a adquirir estos productos en establecimientos formales.