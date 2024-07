Prichos sorprende con esta palomera de Hello Kitty, ¿dónde comprarla?

En el marco del 50 aniversario del famoso personaje Hello Kitty, muchas empresas han decidido celebrarlo con alguna promoción o producto especial, tal como Prichos, perteneciente al grupo Walmart, que ha lanzado diversos artículos donde la protagonista es justamente el personaje ficticio creado por la compañía japonesa Sanrio en los noventa y el cual ha marcado a varias generaciones.

Las tiendas Prichos nacieron en 2003 al interior de los supermercados como Walmart y la Bodega Aurrerá, en las que se ofrece diversos productos para el hogar ‘todo a un precio’, y se encuentran ubicadas a la salida. Sus artículos aunque no son de primera necesidad, siempre resultan atractivos por los precios bajos que ofrecen y ahora en ellas encontrarás una tierna palomera.

Esta coqueta palomera está en 22 pesos. Foto: Prichos

¿Cuánto cuesto y dónde conseguir una palomera de Hello Kitty?

Si eres de los que en fin de semana llevas a cabo tus maratones de películas con tu familia, debes saber que Prichos está vendiendo una linda palomera en conmemoración del reconocido personaje de Hello Kitty. Si tú eres de fan de esta gatita, entonces no te la puedes perder, ya que además está a un precio muy accesible, cuesta $22.00 pesos. La palomera se distingue por tres colores el dorado, blanco y rojo, y justamente trae la leyenda Hello Kitty 50th anniversary.

En Prichos de la Bodega Aurrerá también puedes encontrar la charola de Hello Kitty también de su aniversario, es cuadrada y está hecha de melamina, también tiene los mismos colores, dorado, blanco y rojo. También había platos, manteles y tazones; sin embargo, ya se agotaron.