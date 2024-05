¿Lo tienes?: ofrecen 10 millones de pesos por este exclusivo billete de 50 con error de impresión

La compra y venta de billetes y monedas de colección cada vez es más popular en redes sociales y aplicaciones del mercado digital. En este sentido, son más los usuarios que optan por revisar sus divisas y encontrar particularidades para posteriormente venderlos en internet. Recientemente, se ha hecho viral un billete de 50 pesos que, por un error de impresión, se está vendiendo en más de 10 millones de pesos mexicanos.

Coleccionistas de todo México han mostrado particular interés en un billete de 50 pesos que presenta un error de impresión, el cual ha hecho que esta divisa se venda en exhorbitantes cantidades de dinero. En el aplicaciones de compras digitales como Mercado Libre, este billete se vende desde los 600 mil y hasta los 10 millones de pesos. No obstante, los coleccionistas solo están interesados en adquirir los que presenten la errata.

¿Cuál es el billete de 50 pesos por el que ofrecen hasta 10 millones?

El billete especial se vende hasta en 10 millones. Foto: captura de pantalla.

Según la especificaciones de Mercado Libre, el billete de 50 pesos que cuesta hasta 10 millones pertenece a la serie AA y presenta errores de impresión, los cuales se localizan debajo del ajolote que aparece en su anverso: "el error de impresión está en el anverso del billete, se puede apreciar como la tinta de la impresión se sobre puso sobre parte del lago y el ajolote dejando puntos que pasan a formar parte parte del mismo billete", se lee en la descripción de la divisa.

Aparentemente, el codiciado billete fue puesto en circulación en el año 2022; mide 125 x 65 mm y está hecho de material polímero. Además, en su diseño se aprecian ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz. Según los vendedores que ofertan este billete, la pieza destaca por ser "rara", ya que, pese a que no es conmemorativa, no hay muchos billetes en circulación con este extraño error de impresión, agregan que la divisa no ha sido usada.

¿Dónde vender el billete de 50 pesos con error de impresión?

Los billetes se venden en sitios digitales. Foto: especial.

Actualmente, el billete se puede ofertar en sitios en línea como Mercado Libre o Amazon, donde se se remata a diferentes precios, los cuales van desde los 600 mil pesos y hasta los 10 millones. Cabe mencionar que los coleccionistas de monedas y billetes estiman su valor dependiendo de su estado de uso, el desgaste que presenta y si tiene algún detalle o imperfección, ya que podrían valer más en caso de errores de impresión.

Es importante mencionar que, al comprar o vender en línea, las autoridades advierten sobre las posibles estafas y robos en mercados digitales, por lo que exhortan a los usuarios de internet ha tener cuidado en caso de reunirse con una persona desconocida, así como en casos de transferencias y pagos en línea.