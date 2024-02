IMSS e ISSSTE: ¿Adelantarán pagos de la pensión en 2024 por la veda electoral?

Debido a que el gobierno federal anunció que adelantarán los pagos de las becas y pensiones que otorga a través de la Secretaría del Bienestar para respetar la veda electoral que se impondrá con motivo de las elecciones del próximo 2 de junio, los trabajadores retirados que se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se han cuestionado si en su caso también recibirán sus recursos de manera anticipada, por lo que en esta nota aclararemos esta y otras dudas referentes al pago de las pensiones que te pueden resultar de mucha utilidad.

Como se dijo antes, el gobierno federal informó que adelantarán los pagos de pensiones y becas que se otorgan a través de la Secretaría del Bienestar para respetar lo que se estipula en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se prohíbe la utilización de programas sociales en cualquiera de los tres niveles de gobierno para modificar la intención de voto de la ciudadanía, por lo que será de marzo a junio cuando se suspenda la entrega de estos apoyos económicos.

Las pensiones del IMSS y del ISSSTE no se adelantarán por la veda electoral. Foto: Cuartoscuro

¿Adelantarán pagos de la pensión en 2024 por la veda electoral?

Pese a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) son dependencias gubernamentales sus programas de pensiones no dependen completamente de financiamiento público sino que también se cuenta con las aportaciones de patrones y de los propios trabajadores, por lo que la entrega de las pensiones no se puede considerar como un programa social y por ello, su entrega no puede condicionarse ni sufrir modificaciones, lo que quiere decir que no se adelantarán pagos de cara a las próximas elecciones de junio de 2024.

¿Cuándo es el próximo pago de las pensiones del IMSS y del ISSSTE?

El próximo pago para pensionados que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen programado cubrirá el mes de marzo y en este periodo no tienen pensado entregar ninguna prestación adicional, por lo que los pensionados y jubilados de ambas instituciones únicamente recibirán el monto equivalente a su pensión, el cual, se determina dependiendo la situación individual de cada trabajador al momento de jubilarse.

El IMSS y el ISSSTE ya dieron a conocer todo lo referente al pago de las pensiones de marzo. Foto: Cuartoscuro

Los primeros trabajadores retirados que podrán disponer del dinero de la pensión correspondiente a marzo son todos aquellos que se encuentran afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pues será a partir del miércoles 28 de febrero cuando reciban su depósito, mientras que los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberán esperar un poco más pues será hasta el viernes 1 de marzo cuando puedan disponer de sus recursos.

Aclara todas tus dudas sobre el pago de las pensiones

En caso de tener dudas sobre el funcionamiento del programa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso a disposición el 800 623 2323, donde se deberá elegir la opción 3 donde personal de Instituto atenderá todas las dudas de los pensionados.

En el caso del el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se puso a disposición el número 55 5062 0555 o las direcciones electrónicas atención@pensiónissste.gob.mx y atencioncomercial@pensionissste.gob.mx.