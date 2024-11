Beca Rita Cetina: esto ocurre si faltas a las asambleas informativas

Tras la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México hace un mes, el Gobierno Federal ha implementado diversas iniciativas para apoyar a los estudiantes de educación básica, entre ellas, la Beca Universal "Rita Cetina Gutiérrez", que comenzará a distribuirse en 2025, el cual pretende ser un apoyo económico a todos los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas.

La Beca Rita Cetina representa un cambio significativo en la política de becas en el país, ya que, a diferencia de las becas Benito Juárez, que se enfocan en grupos vulnerables y de escasos recursos, esta beca es universal, es decir, cualquier alumno inscrito en una escuela pública puede solicitarla, lo que potencialmente beneficia a millones de familias en México.

Cada familia con un estudiante de secundaria recibirá un apoyo de 1,900 pesos bimestrales. Además, si hay más de un estudiante de secundaria en el hogar, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada uno, lo que puede ser un aliciente significativo para las familias.

El proceso para acceder a la Beca Rita Cetina se divide en dos etapas: las asambleas informativas y el registro en línea, las primeras se llevarán a cabo en las 35 mil secundarias públicas del país, entre el 14 de octubre de 2024 y el 17 de enero de 2025. Durante estas reuniones, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y servidores de la nación brindarán información crucial sobre el programa y entregarán el formato de registro necesario para aplicar a la beca.

Los alumnos de secundaria serán los primeros en registrarse a la Beca Rita Cetina

Mientras que el registro en línea se llevará a cabo del 11 de noviembre al 18 de diciembre de 2024. Es fundamental que las familias no dejen pasar esta ventana de tiempo, ya que la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, donde se depositarán los fondos de la beca, está programada para enero de 2025.

¿Qué pasa si no asisto a la asamblea?

Una de las principales inquietudes es qué sucede si los padres no asisten a las asambleas informativas. Aunque la asistencia no es obligatoria, es altamente recomendable, aquellos que falten no recibirán el formato de registro y deberán comunicarse directamente con la SEP o la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez para obtener asistencia.

Esto puede complicar el proceso de registro, ya que no habrá atención personalizada para aquellos que no asistan a las reuniones.

Requisitos para la Beca Rita Cetina

Documentos del estudiante

Acta de nacimiento legible

CURP (impresión reciente)

Comprobante de estudios (constancia de estudios, credencial, formato de inscripción o reinscripción, boleta de calificaciones)

Documentos necesarios para el tutor

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de inapam, carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

Comprobante de domicilio (teléfono, luz, gas, agua, predial; no mayor a 6 meses)

Acta de nacimiento legible

Formato de becas debidamente completado

