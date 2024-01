Pensión Bienestar para adultos mayores podría ser mensual

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se analiza entregar de forma mensual el pago de la pensión para adulto mayor, la cual actualmente es bimestral, ya que así se reactiva la economía.

Dijo que esperará a que pasen las elecciones del 2 de junio para realizar el análisis, además de que se trabaja para consolidar el sistema de dispersión mediante el Banco del Bienestar. Durante la conferencia de prensa matutina manifestó que también se debe cuidar que no haya inflación.

Sigue leyendo:

Pensión Bienestar: estos son los apellidos que reciben 6 mil pesos hoy 9 de enero

Calendario de pago Pensión Bienestar: apellidos que reciben 6 mil pesos este 8 de enero

El presidente analizará la propuesta para determinar si se avala después de las elecciones. FOTO: Presidencia.

“Es lo que tenemos que cuidar, básicamente, que no haya inflación y que siga creciendo la economía, está muy bien el país en lo económico”.

Un empresario le dio la idea de cambiar la pensión

López Obrador dijo que la propuesta de entregar la pensión para adulto mayor de forma mensual fue un planteamiento que le hizo un empresario.

“No quiero decir su nombre pero es un empresario muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ya pueden imaginar, que me dijo por qué, un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía, es como el sentido común que suele ser el menos común de los sentidos y él me decía ¿por qué en vez de dar la pensión cada dos meses?, ¿por qué no la dan cada quince días?"

Explicó que durante se había decidido iniciar este programa de manera bimestral debido a que había diferentes obstáculos para la dispersión de estas sumas; no obstante, el hombre de negocios le explicó que un mayor flujo del efectivo en las cuentas beneficiaba a la economía local.

¿Cuándo se hará el cambio en la pensión Bienestar?

El mandatario destacó que aún se trabaja en consolidar el sistema con el que trabaja el Banco del Bienestar para que se pueda ejercer este plan.

“Cuando menos cada mes, mensual, sí, pero no es nada más de que se adelante sino que tiene un efecto en la economía, que es un poco lo que él plantea, pero le voy a preguntar a esa persona, le voy a decir, a ver, ¿cuál es el sustento? y él le sabe, no es economista, eh”, agregó.