José Medina Mora: las 6 claves que todo empresario exitoso debe conocer

José Medina Mora asegura que ser empresario no es una labor sencilla, pero sí una muy divertida a la que puede catalogar como una aventura. A lo largo de más de 38 años, el hombre de negocios ha fincado una carrera de éxitos que lo llevó a convertirse en el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Este camino, apunta, no es para los débiles de espíritu, pero sí una labor que tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera sumarse a la generación de empleos y el desarrollo económico del país. Su recorrido y experiencia es basta, por lo que resumir todo lo que ha aprendido es una labor titánica; no obstante, durante una entrevista con Adriana Delgado para El Heraldo Media Group, el representante del sector explicó seis puntos que deberían ser parte vital de la experiencia de dedicarse a los negocios en México.

Durante la conversación exclusiva con Adriana Delgado, el empresario habló de las perspectivas en el país. FOTO: El Heraldo Media Group.

1. La paciencia es indispensable

La tolerancia y la perseverancia son valores fundamentales para los que quieren entrar en este mundo. Medina Mora asegura que aunque hay un objetivo que busca el éxito personal en este tipo de aventuras, lo que muchos no contemplan es la posibilidad de fracaso.

Mucho menos frecuente, indicó, es que las personas entiendan que cualquier caída es parte de un aprendizaje que lleva a quien sabe entenderlo hacia el éxito, aseguró el presidente del consejo de la Coparmex.

"Este país, México necesita más emprendedores y por eso impulsamos que haya más emprendedores, es necesario para que el país tenga ese desarrollo".

El empresario busca seguir al frente de la Coparmex. FOTO: Cuartoscuro.

2. Viajar y aprender en el extranjero es invaluable

Gracias a una beca del Conacyt, fue que José Medina Mora pudo viajar al extranjero. Durante algunos de sus trayectos a lo largo de la vida le tocó visitar Estados Unidos, China, Alemania, Italia y Francia. Describe estos aspectos como determinantes para ampliar la perspectiva que tienen las personas y conocer diferentes puntos de vista para conducirse en la administración de empresas, así como en la aplicación de soluciones de tecnología.

"Sí creo que enriquece mucho y por eso pues a todos los emprendedores, a todos los estudiantes que tienen la inquietud de estudiar fuera, yo los aliento mucho".

3. La ética y la integridad van siempre por delante

Ser emprendedor, indicó, está lleno de diversos obstáculos que deben sortearse y de tentaciones que pueden poner en riesgo el camino de la gente. Narró que cuando iniciaba en el mundo de los negocios, hace 38 años, tuvo ofertas para hacer tratos en los que se le prometía un buen ingreso, pero para los cuales debía dar una "comisión" por entregarle un contrato.

De esta manera, a lo largo de los años, ha perdido muchos clientes, pero siempre ha preferido seguir un camino recto, debido a que está convencido de que la industria puede seguir un camino ética. Considera que es un camino más largo, pero a fin de cuentas, el más satisfactorio.

"Aunque parezca que es un pequeño granito de arena, esto va construyendo ese mejor México que estamos buscando".

Aseguró que la política en el país genera contrapesos. FOTO: El Heraldo Media Group.

4. Un empresario nace y se hace

Medina Mora aseguró que cualquier persona puede aprender de negocios, por lo cual puede entrar al mundo de las inversiones; sin embargo, para poder desarrollarse ampliamente en este mundo es necesario nacer con un espíritu emprendedor, debido a que se deben asumir riesgos y vivir en la incertidumbre de que todo puede cambiar de la noche a la mañana.

"Ojalá todo fuera fácil y que no hubiera riesgos de por medio, sobre todo para aquellos que emprenden una empresa, pues hay un riesgo inherente".

5. Cuidar de sus hijos es una obligación y un placer

Pese a que el mundo empresarial es uno de los campos más complicados para poder tener una vida en familia, el empresario recuerda uno de los consejos que su madre le dio antes de morir: no ser solamente un proveedor.

"A mí me decía que no me perdiera la oportunidad como padre de alimentar a mis hijos bebés, de cuidarlos, de compartir esa función".

De esta forma, además de ser parte de las labores del día a día en casa, generar un nexo con sus hijos, le permitió entender que una pareja tiene responsabilidad de sostener un hogar entre ambos, a la par de su desarrollo profesional.

Ha dirigido los esfuerzos del sector durante varias coyunturas. FOTO: Cuartoscuro.

6. Ser empresario no es ser ajeno a la política

El representante de los empresarios aseguró que es necesario que la juventud participe más en los procesos políticos de la nación a fin de se permita la democracia. Si cada vez más personas votan, aseguró, se darán más contrapesos en el poder, sin importar el partido que gane.

Esto, además, permitirá un mayor diálogo entre las fuerzas de representación popular y, por lo tanto, más consenso y justicia para todos los mexicanos que se ven reflejadas en las políticas públicas.

