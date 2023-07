La moneda de colección de Emiliano Zapata que puedes vender fácil y hasta ganar 80 mil pesos rápidos por internet

Desde 2019 está a disposición de los mexicanos una moneda de 20 pesos, que fue acuñada en el marco de la conmemoración del centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar por el Banco de México (BANXICO), la pieza se convirtió en uno de los objetos más apreciados para los fanáticos del famoso personaje de la Revolución Mexicana y para los numismáticos.

Aunque aún no está fuera de circulación, encontrarla en el cambio diario no es fácil, ya que muchas personas que la tienen optan por resguardarlas para después ponerlas a la venta en tiendas en línea y piden por ellas miles de pesos, tal y como pasa con una oferta que está disponible en MercadoLibre en donde quieren la exorbitante cantidad de 80 mil pesos.

La moneda fue acuñada en 2019. Captura de Pantalla MercadoLibre

El usuario de MercadoLibre escribió en su perfil en la mencionada página de compra y venta que se encuentra en Pilcaya Guerrero y que tiene varias monedas en su poder que ofrece al mejor postor o al los que cumplan con sus peticiones económicas, otras de las especificaciones que se aprecian es que no describe si manda el producto a otros lugares de la Republica.

También se aprecia que no ofrece alguna garantía por la moneda y en la página advierten que no cuenta con las ventas suficientes para calcular su reputación, por lo que es importante tener cuidado al momento de realizar algún tipo de adquisición a través de Internet para no caer en estafas.

La oferta del vendedor. Captura de Pantalla MercadoLibre

La moneda en cuestión lleva en el reverso el busto del general Emiliano Zapata Salazar, al fondo a la izquierda, un campesino arando. El mapa de la República Mexicana como imagen latente a la derecha del campo, y en la parte superior, en el sombrero, el microtexto “TIERRA Y LIBERTAD”. La leyenda “EMILIANO ZAPATA SALAZAR” en semicírculo superior siguiendo el contorno. A la izquierda la ceca de la Casa de Moneda de México, y en el exergo, la denominación “$20” y los años 1919 y 2019, según describen en Banxico, mientras que en el anverso tal y como la mayoría el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

Elementos de diseño de la moneda de 20 pesos:

Familia: C1.

Diámetro: 30 mm.

Forma: dodecagonal (12 lados).

Peso: 12.67 gramos.

Canto: Estriado discontinuo.

Parte central: aleación de alpaca plateada, contenido: 65% (sesenta y cinco por ciento) de cobre; 10% (diez por ciento) de níquel, y 25% (veinticinco por ciento) de zinc.

Anillo perimétrico: aleación de bronce-aluminio, contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio, y 2% (dos por ciento) de níquel.

